Boca Juniors viene de vencer a Talleres de Córdoba por el Torneo Apertura y mañana 7 de abril hará su debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en Chile. Se acerca el tramo más decisivo del semestre y, en ese contexto, se filtró qué debe suceder para que Claudio Úbeda continúe en el Xeneize una vez finalizado su contrato.
¿SIGUE SIFÓN?
Bomba en Boca: Qué debe pasar para que Claudio Úbeda continúe después de junio
Filtraron qué debe pasar para que Claudio Úbeda continúe en Boca Juniors tras el final de su contrato en junio.
El club de La Ribera atraviesa un buen momento y, desde que Sifón se inclinó por un once casi de memoria, el equipo ha mostrado una mejora sostenida en su rendimiento dentro del campo de juego.
Claudio Úbeda y la finalización de su contrato
El hincha de Boca Juniors ha tenido idas y vueltas respecto a la continuidad de Claudio Úbeda al mando del primer equipo.
El poco crédito que tenía lo perdió tras la semifinal del Torneo Clausura ante Racing Club, especialmente por la decisión de reemplazar a Alan Velasco por Exequiel Zeballos. Aun así, la dirigencia optó por sostenerlo hasta el final de su contrato, en junio de 2026.
Hoy por hoy, el equipo muestra buenos rendimientos y, poco a poco, empieza a consolidarse como un conjunto serio y competitivo.
En este contexto, y teniendo en cuenta que a Úbeda le queda poco tiempo al frente del equipo, el periodista Augusto César reveló qué necesita el “Sifón” para continuar en el cargo.
Si quiere seguir como entrenador del Xeneize, deberá cumplir con tres objetivos clave: alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores, consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 y tener un buen desempeño en el estadio de River Plate.
Se vienen meses decisivos en función de esas metas
Boca y su debut por Copa Libertadores
Por lo pronto, el primer partido que deberá afrontar Boca Juniors es el de mañana 7 de abril, visitando a Universidad Católica por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Es la primera vez en tres años que el Xeneize logra jugar esa instancia y, por eso mismo, la expectativa de su gente es muy fuerte.
A priori, los once que elegiría Claudio Úbeda para afrontar ese partido son los que se vienen imponiendo como titulares en los últimos partidos: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Abril será movido para Boca. Tendrá partidos por Copa Libertadores, continuidad por Torneo Apertura y el Superclásico ante River Plate.
Los partidos que deberá afrontar el Xeneize serán:
Universidad Católica vs. Boca – 7 de abril, 21:30 – Copa Libertadores
- Boca vs. Independiente – 11 de abril, 19:30 – Torneo Apertura
- Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores
- River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores
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