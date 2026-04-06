Bomba en Boca: Qué debe pasar para que Claudio Úbeda continúe después de junio

En este contexto, y teniendo en cuenta que a Úbeda le queda poco tiempo al frente del equipo, el periodista Augusto César reveló qué necesita el “Sifón” para continuar en el cargo.

Si quiere seguir como entrenador del Xeneize, deberá cumplir con tres objetivos clave: alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores, consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 y tener un buen desempeño en el estadio de River Plate.

Se vienen meses decisivos en función de esas metas

Boca y su debut por Copa Libertadores

Por lo pronto, el primer partido que deberá afrontar Boca Juniors es el de mañana 7 de abril, visitando a Universidad Católica por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es la primera vez en tres años que el Xeneize logra jugar esa instancia y, por eso mismo, la expectativa de su gente es muy fuerte.

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A priori, los once que elegiría Claudio Úbeda para afrontar ese partido son los que se vienen imponiendo como titulares en los últimos partidos: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Abril será movido para Boca. Tendrá partidos por Copa Libertadores, continuidad por Torneo Apertura y el Superclásico ante River Plate.

Los partidos que deberá afrontar el Xeneize serán:

Universidad Católica vs. Boca – 7 de abril, 21:30 – Copa Libertadores

Boca vs. Independiente – 11 de abril, 19:30 – Torneo Apertura

Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores

River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores

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