Cimbronazo en River por lo que pasó con Chacho Coudet y Maximiliano Salas

“Hace dos partidos lo vi a Lautaro Pereyra en la Reserva y me gustó jugando de segunda punta”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Si bien Marcelo Gallardo lo utilizó en varias ocasiones como centrodelantero, la posición natural de Salas es la de segunda punta, y el nuevo DT optó por priorizar a un juvenil del club por encima de él.

Esta decisión abre varios interrogantes: por un lado, si el delantero perdió terreno en la consideración del entrenador; y por otro, si Coudet lo tendrá en cuenta para el partido ante Racing, con todo lo que eso implica.

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Cabe recordar que Salas llegó al Millonario hace menos de un año por una cifra cercana a los 10 millones de euros, de los cuales 8 fueron para el club de Avellaneda.

Continuidad de River de Chacho Coudet

A diferencia de los otros partidos dirigidos por Eduardo Coudet, River Plate mostró un buen rendimiento ante Belgrano de Córdoba en el Monumental.

Esto es positivo, ya que el envión anímico y futbolístico llega en el momento más importante del semestre, en el que comenzará su participación en la Copa Sudamericana, afrontará el Superclásico ante Boca Juniors y definirá su futuro en el Torneo Apertura.

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Por lo pronto, el Millonario tendrá un mes de abril muy exigente, que comenzó con la victoria ante Belgrano. El calendario estará cargado de compromisos tanto a nivel local como internacional, con el encuentro ante Blooming como el más próximo:

Blooming vs. River – 8 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

Racing Club vs. River – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

River vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

River vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

River vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura

Red Bull Bragantino vs. River – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

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