River Plate venció 3-0 a Belgrano de Córdoba ayer 5 de abril por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Eduardo Coudet mostró un buen funcionamiento, aunque hubo sorpresa por una decisión del DT relacionada con Maximiliano Salas.
¿POR QUÉ?
Cimbronazo en River por lo que pasó con Chacho Coudet y Maximiliano Salas
En River Plate, Chacho Coudet tomó una fuerte decisión con Maximiliano Salas. ¿Qué pasó con el ex Racing?
A sabiendas de que el exdelantero de Racing Club no estará presente en la Copa Sudamericana por suspensión, se esperaba que sumara minutos ante el Pirata cordobés. Sin embargo, eso no ocurrió y la determinación del entrenador no pasó desapercibida.
¿Qué pasó con Maximiliano Salas?
River Plate debutará esta semana por la Copa Sudamericana y Maximiliano Salas deberá cumplir una suspensión de dos partidos en dicha competición.
En ese contexto, el periodista Juan Cortese había anticipado: “Es probable que gane terreno para jugar ante Belgrano y/o Racing”.
Sin embargo, para sorpresa de muchos, Eduardo Coudet no solo decidió no incluir al ex Racing Club ante el Pirata, sino que además apostó por Lautaro Pereyra, un joven de 18 años.
“Hace dos partidos lo vi a Lautaro Pereyra en la Reserva y me gustó jugando de segunda punta”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.
Si bien Marcelo Gallardo lo utilizó en varias ocasiones como centrodelantero, la posición natural de Salas es la de segunda punta, y el nuevo DT optó por priorizar a un juvenil del club por encima de él.
Esta decisión abre varios interrogantes: por un lado, si el delantero perdió terreno en la consideración del entrenador; y por otro, si Coudet lo tendrá en cuenta para el partido ante Racing, con todo lo que eso implica.
Cabe recordar que Salas llegó al Millonario hace menos de un año por una cifra cercana a los 10 millones de euros, de los cuales 8 fueron para el club de Avellaneda.
Continuidad de River de Chacho Coudet
A diferencia de los otros partidos dirigidos por Eduardo Coudet, River Plate mostró un buen rendimiento ante Belgrano de Córdoba en el Monumental.
Esto es positivo, ya que el envión anímico y futbolístico llega en el momento más importante del semestre, en el que comenzará su participación en la Copa Sudamericana, afrontará el Superclásico ante Boca Juniors y definirá su futuro en el Torneo Apertura.
Por lo pronto, el Millonario tendrá un mes de abril muy exigente, que comenzó con la victoria ante Belgrano. El calendario estará cargado de compromisos tanto a nivel local como internacional, con el encuentro ante Blooming como el más próximo:
- Blooming vs. River – 8 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- Racing Club vs. River – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- River vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- River vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- River vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura
- Red Bull Bragantino vs. River – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
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