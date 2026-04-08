Cuidacoches: La ley con la que Córdoba quiere frenar el descontrol en las calles

Hasta aquí, el Código de Convivencia de Córdoba contemplaba los cuidacoches desregulados como parte del entorno social. Solamente estaba especificado que el pago debía ser voluntario, algo que en la práctica no se ejecuta con solicitudes de montos exorbitantes, en especial en eventos masivos, donde las “tarifas” por estacionar vehículos en la vía pública puede llegar a los 40.000 pesos.

Dentro de la Legislatura cordobesa, hay al menos cuatro proyectos al respecto. Uno de ellos, elaborado por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, apuntó a la erradicación de la actividad de cuidacoches, algo que fue desestimado por el bloque oficialista.

trapitos santa fe.png Córdoba no prohibirá por completo a los "naranjitas". Foto: Urgente24

Qué pasa en Córdoba capital

Precisamente, los cuestionamientos de la oposición pasan por la posibilidad de empujar una nueva norma de regulación que a nivel práctico sea vulnerable a la cantidad de individuos que se vuelcan a la actividad por iniciativa propia. Algo que ya sucedió en la capital provincial en el pasado, cuando se intentó el registro individual de cada cuidacoche, pero no resultó en una solución real.

La nueva normativa contempla la posibilidad de actuación policial sobre cuidacoches que se encuentren fuera de la zona de estacionamiento tarifado, que sean parte de disputas territoriales, que amenacen para el cobro de tarifas por fuera de lo establecido por los municipios y que busquen cobrar en efectivo. En base a esto último, y bajo la realidad actual del fenómeno, la Policía de Córdoba estaría habilitada a actuar en gran parte de la capital provincial, cuya zona de estacionamiento tarifado se limita a algunas áreas del microcentro cordobés, además de otras de alta concurrencia al sur y al norte.

Cabe destacar que la moderación en la normativa propuesta por el oficialismo cordobés tuvo presión de varios sectores referidos al campo social. Entre ellos la Iglesia Católica, que durante 2025 sentó una postura crítica sobre la marginación en tiempos de crisis social.

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