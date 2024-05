Santa Fe reculó y se sumó a Rosario contra los trapitos

Desde la Municipalidad anunciaron que en el N.º 11 enviado al Concejo Deliberante tampoco pidieron avanzar con la expansión del SEOM. Sebastián Mastropaolo, Secretario de Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, le dijo a Aire que si bien quieren expandir el área del SEOM: “no es una decisión a implementar en el corto plazo”.

image.png Santa Fe y Rosario se oponen a los cuidacoches.

Rosario se resiste al sindicato de trapitos

El Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP), que reúne a los cuidacoches, limpiavidrios y lustrabotas, insiste en establecerse en Rosario y desde el municipio se niegan rotundamente. Matías Valdés, secretario adjunto del gremio, anticipó que presentarán un amparo contra las normativas que prohíben a los cuidacoches en la ciudad.

“El sindicato pretende instalarse en la provincia. Empezamos por Rosario porque es una ciudad emblemática. Esta semana teníamos pensado hacer la asamblea constitutiva, pero decidimos postergarla para tratar de llegar a un diálogo con las autoridades municipales”, remarcó Valdés.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, expresó su negativa en Radio 2: “No los vamos a recibir. Y hay que dejar de difundir a estas personas que tienen un objetivo mafioso. No queremos un problema nuevo en Rosario”, y concluyó “Pueden poner once millones de (recursos de) amparos, que a mí me importa nada”.

