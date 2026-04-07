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EL MIÉRCOLES 8/4, ANTE GERARDO POLLICITA

Adorni: declara la escribana Adriana Nechevenko, pieza clave en la causa

Concentra todas las operaciones inmobiliarias del Jefe de Gabinete Manuel Adorni: compras en Caballito y Exaltación de la Cruz e hipoteca en Parque Chacabuco.

07 de abril de 2026 - 21:13
Fiscal Gerardo Pollicita

Fiscal Gerardo Pollicita

La escribana Adriana Nechevenko de Schuster se presentará el martes 8 de abril como testigo de la "causa Adorni" ante Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 1: se acusa al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Se espera que su declaración se centre en dar las explicaciones correspondientes a la certificación de las escrituras de 2 propiedades que pertenecen al funcionario libertario y no están dentro de su declaración jurada:

-el departamento en el barrio de Caballito de calle Miró

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-la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Fuentes judiciales adelantaron que la profesional no puede ampararse en el secreto de relación de confidencialidad con su cliente, como hacen los abogados. En otras palabras, está obligada a decir todo lo que sabe y existiría buena predisposición a aportar material para la investigación. Fuentes judiciales adelantaron que la profesional no puede ampararse en el secreto de relación de confidencialidad con su cliente, como hacen los abogados. En otras palabras, está obligada a decir todo lo que sabe y existiría buena predisposición a aportar material para la investigación.

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Casa Rosada: la escribana Nechevenko la visitó 7 veces para ver a Adorni

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La Justicia investiga el motivo por el cual el inmueble de Caballito figura con un valor de escritura significativamente menor al que está en el mercado.

También, se comenzaron averiguaciones sobre las visitas que hizo la escribana en Casa Rosada, al menos 7 veces, entre julio de 2024 y enero de 2026.

Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias del funcionario y por su función debería estar al tanto de los valores reales tanto del departamento de CABA como la casa del gran Buenos Aires. Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias del funcionario y por su función debería estar al tanto de los valores reales tanto del departamento de CABA como la casa del gran Buenos Aires.

La escribana tiene un antecedente judicial: hace 12 años fue testigo en un juicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina. Se la convocó por haber validado firmas para empresas que funcionaban como fachada de narcotraficantes.

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