Adorni: declara la escribana Adriana Nechevenko, pieza clave en la causa

nechevenko en casa rosada Casa Rosada: la escribana Nechevenko la visitó 7 veces para ver a Adorni

La escribana ya conoce los tribunales de Comodoro Py

La Justicia investiga el motivo por el cual el inmueble de Caballito figura con un valor de escritura significativamente menor al que está en el mercado.

También, se comenzaron averiguaciones sobre las visitas que hizo la escribana en Casa Rosada, al menos 7 veces, entre julio de 2024 y enero de 2026.

Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias del funcionario y por su función debería estar al tanto de los valores reales tanto del departamento de CABA como la casa del gran Buenos Aires. Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias del funcionario y por su función debería estar al tanto de los valores reales tanto del departamento de CABA como la casa del gran Buenos Aires.

La escribana tiene un antecedente judicial: hace 12 años fue testigo en un juicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina. Se la convocó por haber validado firmas para empresas que funcionaban como fachada de narcotraficantes.