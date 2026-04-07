La escribana Adriana Nechevenko de Schuster se presentará el martes 8 de abril como testigo de la "causa Adorni" ante Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 1: se acusa al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.
EL MIÉRCOLES 8/4, ANTE GERARDO POLLICITA
Adorni: declara la escribana Adriana Nechevenko, pieza clave en la causa
Concentra todas las operaciones inmobiliarias del Jefe de Gabinete Manuel Adorni: compras en Caballito y Exaltación de la Cruz e hipoteca en Parque Chacabuco.
Se espera que su declaración se centre en dar las explicaciones correspondientes a la certificación de las escrituras de 2 propiedades que pertenecen al funcionario libertario y no están dentro de su declaración jurada:
-el departamento en el barrio de Caballito de calle Miró
-la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
La escribana ya conoce los tribunales de Comodoro Py
La Justicia investiga el motivo por el cual el inmueble de Caballito figura con un valor de escritura significativamente menor al que está en el mercado.
También, se comenzaron averiguaciones sobre las visitas que hizo la escribana en Casa Rosada, al menos 7 veces, entre julio de 2024 y enero de 2026.
La escribana tiene un antecedente judicial: hace 12 años fue testigo en un juicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina. Se la convocó por haber validado firmas para empresas que funcionaban como fachada de narcotraficantes.