La tensión entre prestadores de salud y el PAMI volvió a escalar y ya impacta de lleno en los jubilados. En Río Negro, un grupo de profesionales decidió avanzar con una medida de fuerza que limita la atención médica, dejando únicamente garantizadas las urgencias. El detonante fue el atrasos en los pagos, valores desactualizados y cambios en la cobertura que, según denuncian, hacen inviable sostener el sistema.
SUFREN LOS AFILIADOS
PAMI en crisis: Recortan atención y estalla el conflicto con médicos y jubilados
La disputa enfrenta al PAMI con la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro, que decidió suspender todas las prácticas no urgentes por tiempo indeterminado.
El conflicto, que comenzó a gestarse a principios de año, se profundizó en las últimas semanas hasta desembocar en una situación crítica que pone en juego la atención oftalmológica de los afiliados.
¿Qué pasa con el PAMI y por qué recortan la atención médica?
La disputa enfrenta al PAMI con la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN), que decidió suspender todas las prácticas no urgentes por tiempo indeterminado. Esto implica que controles de rutina, consultas espontáneas y seguimientos médicos quedaron en pausa.
Desde la entidad profesional explicaron que vienen reclamando desde hace meses por una situación que consideran insostenible por pagos atrasados, honorarios que no acompañan la inflación y restricciones que afectan la capacidad de atención.
“Los profesionales están sosteniendo el sistema en condiciones cada vez más desfavorables”, señalaron desde la AORN. Por esto, remarcaron que la medida no es caprichosa, sino una forma de visibilizar un problema estructural que impacta tanto en médicos como en pacientes.
PAMI: ¿Cómo impacta esta medida en los jubilados?
El impacto es directo y preocupante. Los afiliados al PAMI que necesiten controles oftalmológicos deberán esperar hasta que se resuelva el conflicto, salvo en casos de urgencia.
Entre las patologías más sensibles se encuentran el glaucoma, las retinopatías, las maculopatías y las cataratas, todas condiciones que pueden avanzar silenciosamente si no se monitorean de manera periódica.
¿Por qué el PAMI está en conflicto con los profesionales?
El origen del problema se remonta a enero de 2026, cuando la AORN ya había advertido sobre una “situación crítica” en las prestaciones para jubilados. En ese momento, denunciaron restricciones en estudios, controles y tratamientos esenciales.
Desde entonces, los reclamos se centraron en la necesidad de actualizar valores y regularizar pagos. Sin embargo, según los profesionales, no hubo respuestas concretas por parte del PAMI.
“Se solicitó una mesa de diálogo urgente, pero no se obtuvieron soluciones que permitan garantizar la continuidad del servicio”, indicaron desde la asociación.
La falta de acuerdo fue empujando el conflicto hacia este punto de quiebre, donde la atención habitual quedó comprometida.
PAMI y salud visual: ¿Qué riesgos genera la falta de atención?
Los especialistas advierten que muchas enfermedades oculares avanzan sin síntomas evidentes en sus primeras etapas. Por eso, los controles periódicos son clave para detectar problemas a tiempo.
Sin seguimiento, el riesgo de pérdida de visión aumenta considerablemente. En casos extremos, la falta de tratamiento oportuno puede derivar en ceguera.
Desde la AORN mencionaron que, “la salud visual es un derecho y debe garantizarse con atención continua y de calidad”.
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