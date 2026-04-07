PAMI en crisis: Recortan atención y estalla el conflicto con médicos y jubilados

PAMI: ¿Cómo impacta esta medida en los jubilados?

El impacto es directo y preocupante. Los afiliados al PAMI que necesiten controles oftalmológicos deberán esperar hasta que se resuelva el conflicto, salvo en casos de urgencia.

Entre las patologías más sensibles se encuentran el glaucoma, las retinopatías, las maculopatías y las cataratas, todas condiciones que pueden avanzar silenciosamente si no se monitorean de manera periódica.

¿Por qué el PAMI está en conflicto con los profesionales?

El origen del problema se remonta a enero de 2026, cuando la AORN ya había advertido sobre una “situación crítica” en las prestaciones para jubilados. En ese momento, denunciaron restricciones en estudios, controles y tratamientos esenciales.

Desde entonces, los reclamos se centraron en la necesidad de actualizar valores y regularizar pagos. Sin embargo, según los profesionales, no hubo respuestas concretas por parte del PAMI.

“Se solicitó una mesa de diálogo urgente, pero no se obtuvieron soluciones que permitan garantizar la continuidad del servicio”, indicaron desde la asociación.

La falta de acuerdo fue empujando el conflicto hacia este punto de quiebre, donde la atención habitual quedó comprometida.

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PAMI y salud visual: ¿Qué riesgos genera la falta de atención?

Los especialistas advierten que muchas enfermedades oculares avanzan sin síntomas evidentes en sus primeras etapas. Por eso, los controles periódicos son clave para detectar problemas a tiempo.

Sin seguimiento, el riesgo de pérdida de visión aumenta considerablemente. En casos extremos, la falta de tratamiento oportuno puede derivar en ceguera.

Desde la AORN mencionaron que, “la salud visual es un derecho y debe garantizarse con atención continua y de calidad”.

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