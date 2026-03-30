El Gobierno ordenó nuevo combo para jubilados en abril con inflación acelerada

El Gobierno nacional renovó el combo de prestaciones para jubilados y pensionados nacionales correspondiente a marzo y a cobrar en abril. Entre el aumento vía IPC de febrero y un nuevo bono extraordinario congelado en 70.000 pesos hace más de un año, los beneficiarios deberán enfrentar el nuevo mes que promete una nueva aceleración en términos de inflación.
En concreto, el aumento para jubilados y pensionados quedó en línea con el dato inflacionario más reciente liberado por INdEC, correspondiente al mes de febrero. Esto implica un incremento del mínimo en 2,9%, llevando el haber mínimo a los 380.319 pesos, cifra que puede alcanzar hasta los 450.000 pesos en total con la sumatoria del mencionado bono.
Al igual que en marzo, los ingresos de muchos jubilados en Argentina no van a superar la Canasta Básica Total individual publicada por INdEC en el mismo mes y elaborada en base a los costos de vida de un adulto de hasta 60 años (activo). Esta última se ubicó en los 452.321 pesos según su última publicación, con una aceleración del 2,7% intermensual, dejando los ingresos de los jubilados incluso por debajo de ese índice aún con la actualización.
Cuál es la inflación esperada en marzo
Las actualizaciones previsionales lanzadas por el Gobierno llegan en un momento delicado de la lucha contra la inflación. Con fuertes vientos externos empujando la aceleración de costos, especialmente aquellos asociados con la energía, el panorama inflacionario para marzo está proyectado por encima del 2,9% medido en febrero.
Según diversas consultoras privadas, el IPC del mes en curso podría ubicarse por encima del 3%. Mientras tanto, previsiones más optimistas visualizaron un empate en 2,9% como mejor desempeño posible.
Este escenario no solo impacta en las jubilaciones y pensiones, sino además en todo el resto de las prestaciones sociales. Entre ellas, programas como el AUH y la PNC para madres con más de 7 hijos.
En el plano previsional, el régimen de actualizaciones por IPC se han mantenido constantes, aunque no revisten una reacción suficiente para la recuperación real de las jubilaciones. En ese sentido, cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicaron que este sector de la sociedad sufrió una erosión concreta del 27% en sus ingresos entre los primeros meses de 2024 y los últimos de 2025, revelando un importante retraso respecto a la inflación acumulada.
A esto último se suma además el congelamiento del bono extraordinario liberado directamente por el presidente Javier Milei vía decreto. La suma se mantiene fija desde marzo de 2024, y ha causado polémica debido a su constante deterioro frente al avance inflacionario.
Nuevos aumentos en discapacidad
Además de las jubilaciones, el Gobierno autorizó actualizaciones por inflación para los prestadores de servicios en discapacidad. También en torno al 2,9%, los incrementos dentro del Sistema de Prestaciones Básicas mantienen en funcionamiento un sector clave de la asistencia social, aunque bajo condiciones que todavía son materia de reclamo.
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