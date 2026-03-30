El Gobierno ordenó nuevo combo para jubilados en abril con inflación acelerada

Este escenario no solo impacta en las jubilaciones y pensiones, sino además en todo el resto de las prestaciones sociales. Entre ellas, programas como el AUH y la PNC para madres con más de 7 hijos.

En el plano previsional, el régimen de actualizaciones por IPC se han mantenido constantes, aunque no revisten una reacción suficiente para la recuperación real de las jubilaciones. En ese sentido, cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicaron que este sector de la sociedad sufrió una erosión concreta del 27% en sus ingresos entre los primeros meses de 2024 y los últimos de 2025, revelando un importante retraso respecto a la inflación acumulada.

A esto último se suma además el congelamiento del bono extraordinario liberado directamente por el presidente Javier Milei vía decreto. La suma se mantiene fija desde marzo de 2024, y ha causado polémica debido a su constante deterioro frente al avance inflacionario.

Cajero 2P La inflación de marzo sería más alta que en febrero.

Nuevos aumentos en discapacidad

Además de las jubilaciones, el Gobierno autorizó actualizaciones por inflación para los prestadores de servicios en discapacidad. También en torno al 2,9%, los incrementos dentro del Sistema de Prestaciones Básicas mantienen en funcionamiento un sector clave de la asistencia social, aunque bajo condiciones que todavía son materia de reclamo.

Bajo este esquema, un centro de día jornada doble clase A pasaría a percibir 977.500,48 pesos por paciente. De esa manera, quedaron actualizadas las distintas categorías.

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