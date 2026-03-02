Jubilados: cuáles son los mejores descuentos que se habilitan en marzo

ChangoMás también tiene un 10% de reintegro pero con tope de $1000 por transacción, es decir $15.000 mensual. Para acceder a estos beneficios lo que deben hacer es pagar la compra con la tarjeta de débito con la cual cobran la jubilación o pensión. Así el descuento se aplicará de manera automática en el final de la compra.

Más descuentos para jubilados

Además de los mencionados reintegros, hay otros extra que es bueno saber: si se cobra la jubilación o pensión mediante Banco Nación, los jubilados acceden a un 5% más de descuento con tope semanal de $5000 y mensual de $20.000 en supermercados Disco, Vea, Jumbo, Josimar, ChangoMás, Coto, Carrefour y Dia.

