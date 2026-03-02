Los jubilados de Anses tienen un beneficio espectacular que se renueva todos los meses y es ideal para que el bolsillo no sufra de más. Se trata de una serie de descuentos en supermercados y otros rubros donde accederán a promociones únicas.
Jubilados: cuáles son los mejores descuentos que se habilitan en marzo
Los jubilados de Anses tienen un beneficio exclusivo donde van a poder acceder a descuentos únicos en supermercados y otros rubros.
Aquellos jubilados que cobren la mínima o también los que tienen haberes más altos, podrán acceder a estos descuentos exclusivos en distintas cadenas de supermercados de todo el país. No hay que hacer ningún trámite adicional y resulta muy sencillo.
Jubilados: los descuentos más esperados en supermercados
Distintos supermercados del país tienen descuentos exclusivos para jubilados, los cuales podrán utilizar durante marzo y acceder a promociones que aliviarán los gastos. Muchos de ellos no llegan a fin de mes con sus haberes y por esa razón toda ayuda es bienvenida.
Supermercados Disco, Vea y Jumbo ofrecen 10% en todos los rubros (incluye carnes) y 20% en perfumería y limpieza. No tiene tope, con lo cual pueden hacer una compra grande y seguir ahorrando en el ticket final.
Coto, La Anónima, Super CAS/FASA tienen un 10% en todos los rubros sin tope. Josimar lo eleva a un 15% con los mismos beneficios. Carrefour y Dia ofrecen 10% pero con tope de $35.000 y $2000 por transacción, respectivamente.
ChangoMás también tiene un 10% de reintegro pero con tope de $1000 por transacción, es decir $15.000 mensual. Para acceder a estos beneficios lo que deben hacer es pagar la compra con la tarjeta de débito con la cual cobran la jubilación o pensión. Así el descuento se aplicará de manera automática en el final de la compra.
Más descuentos para jubilados
Además de los mencionados reintegros, hay otros extra que es bueno saber: si se cobra la jubilación o pensión mediante Banco Nación, los jubilados acceden a un 5% más de descuento con tope semanal de $5000 y mensual de $20.000 en supermercados Disco, Vea, Jumbo, Josimar, ChangoMás, Coto, Carrefour y Dia.
