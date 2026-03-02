Karina Milei activa el "modo campaña" y reúne a todo el armado libertario del país

Un paquete de reformas amplio

Desde el Ejecutivo anticipan que el año estará marcado por una fuerte actividad legislativa. El Gobierno trabaja en un paquete cercano a los 90 proyectos de ley que serán enviados progresivamente al Congreso.

Algunas iniciativas tendrán alto impacto político y otras serán de carácter técnico, pero la prioridad será definida por el propio Presidente una vez finalizado el diseño general del programa.

Entre los ejes que se quieren impulsar aparecen:

reforma política y cambios en el financiamiento partidario

eliminación de las PASO

modificaciones en el sistema tributario

nuevo Código Penal

Ley de Libertad Educativa

cambios vinculados al Pacto de Mayo y la estabilidad fiscal

modificaciones a la Ley de Glaciares

También se evalúa introducir una modificación a la Boleta Única Papel para permitir votar a todos los candidatos de una misma lista con una sola marca.

Karina Milei apuesta a la expansión territorial del oficialismo

Además de la agenda parlamentaria, la cumbre partidaria tendrá un componente organizativo. La conducción nacional busca fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en el interior del país y aumentar el número de afiliados.

Uno de los anuncios previstos es la creación de una escuela de formación de dirigentes que se implementará en todas las provincias. La iniciativa apunta a construir cuadros políticos propios, uno de los principales desafíos del oficialismo desde su llegada al poder.

Participarán del encuentro, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente partidario Martín Menem, junto a referentes del armado político como Pilar Ramírez, Eduardo “Lule” Menem, Sebastián Pareja y Romina Diez.

La estrategia política (y la campaña)

El Gobierno también planea reforzar la presencia del Presidente en las provincias mediante una “gira de agradecimiento” a distritos donde obtuvo respaldo electoral. La idea es consolidar apoyo político fuera del Congreso mientras se negocian leyes en el Parlamento.

En paralelo, el oficialismo sigue de cerca los movimientos de la oposición, especialmente del peronismo, que será determinante en votaciones clave y en eventuales acuerdos vinculados a la Justicia.

La reunión encabezada por Karina Milei busca, en definitiva, convertir el respaldo electoral en estructura política permanente. Para la Casa Rosada, el desafío ya no es sólo gobernar, sino construir un partido con presencia nacional capaz de sostener las reformas en el tiempo.

