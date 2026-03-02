Karina Milei activa el "modo campaña" y reúne a todo el armado libertario del país

El oficialismo comenzó a mover sus piezas tras la apertura del año parlamentario. La secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, convocó a los principales referentes del espacio en todo el país a una reunión política destinada a coordinar el trabajo legislativo y consolidar la estructura partidaria.
Karina Milei quiere fortalecer a LLA en el interior del país. Buscará mayor presencia partidaria y sumar más afiliados. Habrá reunión libertaria.
El encuentro se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y contará con la participación de autoridades partidarias de las 23 provincias y la Capital Federal. La intención central es unificar criterios de acción y bajar una línea política común para el nuevo período legislativo.
El paso siguiente después del discurso presidencial
La convocatoria llega inmediatamente después del discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y del cierre de las sesiones extraordinarias, donde el Gobierno logró avanzar con iniciativas consideradas prioritarias, como la reforma laboral y la reducción de la edad de imputabilidad.
En la Casa Rosada consideran que el escenario parlamentario cambió luego del resultado electoral de octubre y el acompañamiento de bloques dialoguistas, lo que abre una ventana para impulsar reformas de mayor alcance.
En ese contexto, la reunión funcionará como una mesa de coordinación política: el objetivo es evitar dispersión en el armado libertario y alinear a los dirigentes territoriales con la agenda nacional.
Un paquete de reformas amplio
Desde el Ejecutivo anticipan que el año estará marcado por una fuerte actividad legislativa. El Gobierno trabaja en un paquete cercano a los 90 proyectos de ley que serán enviados progresivamente al Congreso.
Algunas iniciativas tendrán alto impacto político y otras serán de carácter técnico, pero la prioridad será definida por el propio Presidente una vez finalizado el diseño general del programa.
Entre los ejes que se quieren impulsar aparecen:
- reforma política y cambios en el financiamiento partidario
- eliminación de las PASO
- modificaciones en el sistema tributario
- nuevo Código Penal
- Ley de Libertad Educativa
- cambios vinculados al Pacto de Mayo y la estabilidad fiscal
- modificaciones a la Ley de Glaciares
También se evalúa introducir una modificación a la Boleta Única Papel para permitir votar a todos los candidatos de una misma lista con una sola marca.
Karina Milei apuesta a la expansión territorial del oficialismo
Además de la agenda parlamentaria, la cumbre partidaria tendrá un componente organizativo. La conducción nacional busca fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en el interior del país y aumentar el número de afiliados.
Uno de los anuncios previstos es la creación de una escuela de formación de dirigentes que se implementará en todas las provincias. La iniciativa apunta a construir cuadros políticos propios, uno de los principales desafíos del oficialismo desde su llegada al poder.
Participarán del encuentro, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente partidario Martín Menem, junto a referentes del armado político como Pilar Ramírez, Eduardo “Lule” Menem, Sebastián Pareja y Romina Diez.
La estrategia política (y la campaña)
El Gobierno también planea reforzar la presencia del Presidente en las provincias mediante una “gira de agradecimiento” a distritos donde obtuvo respaldo electoral. La idea es consolidar apoyo político fuera del Congreso mientras se negocian leyes en el Parlamento.
En paralelo, el oficialismo sigue de cerca los movimientos de la oposición, especialmente del peronismo, que será determinante en votaciones clave y en eventuales acuerdos vinculados a la Justicia.
La reunión encabezada por Karina Milei busca, en definitiva, convertir el respaldo electoral en estructura política permanente. Para la Casa Rosada, el desafío ya no es sólo gobernar, sino construir un partido con presencia nacional capaz de sostener las reformas en el tiempo.
