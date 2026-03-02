Corea del Norte califica el ataque contra Irán de "ilegal" y "desvergonzado"

Pero esta ofensiva estadounidense e israelí contra el país persa podría hacer que el presidente Trump ahora ponga su mira en abrir negociaciones con el gobierno norcoreano para intentar desbaratar su programa nuclear, similar a las conversaciones indirectas que mantuvo este tiempo con Teherán.

En la primera presidencia de Trump, su administración intentó negociar con Corea del Norte para abordar el arsenal de armas nucleares y misiles balísticos de Pionyang, sujeto a fuertes sanciones internacionales, pero esto fracasó a pesar de las cumbres con Kim en 2018 y 2019. Sin embargo, ahora la coyuntura en la región ha cambiado, lo que podría impulsar a Trump a reconsiderar su postura.

image El líder de Corea del Norte y el presidente estadounidense | GENTILEZA EFE

"Kim debió de pensar que Irán fue atacado de esa manera porque no tenía armas nucleares", dijo Song Seong-jong, profesor de la Universidad de Daejeon y exfuncionario del Ministerio de Defensa de Corea del Sur.

La operación militar era inevitable, dada la naturaleza "hegemónica y deshonesta" de Estados Unidos, afirmó al respecto de los actuales ataques en suelo iraní ‌un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte en un comunicado publicado por los medios de comunicación estatales el domingo.

Apenas unos días antes del ataque estadounidense e israelí al país persa, Kim se había comprometido a fabricar más armas nucleares, aunque dejó la puerta abierta a tener conversaciones con Estados Unidos, dependiendo de la actitud de Washington.

"Si EEUU retira su política de confrontación con Corea del Norte respetando la situación actual de nuestro país, (...) no hay razón para que no podamos llevarnos bien con EE.UU.", afirmó Kim, según la agencia estatal de noticias KCNA.

Desde su regreso al Despacho Oval, el presidente Trump ha dicho en numerosas ocasiones que le gustaría mantener nuevos diálogos con Kim Jong Un, lo que ha avivado los rumores de que ambos se verán las caras cuando el mandatario estadounidense viaje a China, del 31 de marzo al 2 de abril.

"La lección que el Gobierno de Trump quiere que aprendan los Estados parias es clara: dejen de amenazar a EEUU y a sus aliados y lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", dijo Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales en la Universidad de Mujeres Ewha de Seúl.

No obstante, Corea del Norte, a diferencia de Irán, está muy avanzada en el desarrollo de ojivas nucleares y sistemas de lanzamiento, incluidos misiles balísticos intercontinentales, además de que enriquece desde hace tiempo su uranio a niveles militares.

De hecho, se cree que Corea del Norte posee entre 40 y 70 ojivas nucleares. Estas estimaciones varían dependiendo de las fuentes y los análisis técnicos, pero algunos expertos consideran que el número podría estar en aumento debido a la continua producción de materiales nucleares.

Si Estados Unidos se atreve a tomar una acción imprudente, Corea del Norte tomará una respuesta militar firme y efectiva, y Estados Unidos será el primero en sufrir las consecuencias. (Kim Jong-un, 2017) Si Estados Unidos se atreve a tomar una acción imprudente, Corea del Norte tomará una respuesta militar firme y efectiva, y Estados Unidos será el primero en sufrir las consecuencias. (Kim Jong-un, 2017)

En ese sentido, el país comenzó a desarrollar su programa nuclear en la década de 1980, con la ayuda de científicos rusos y chinos, muchos de los cuales trabajaban en instalaciones nucleares de Irán que fueron bombardeadas en junio pasado, durante la Guerra de los Doce Días, en la que Washington y Tel Aviv atacaron por primera vez el programa nuclear persa.

En 2006, Corea del Norte, rival comunista de Corea del Sur, realizó su primer ensayo nuclear con éxito. Luego, a pesar de una serie de sanciones internacionales, continuó desarrollando y mejorando su tecnología nuclear, desafiando las numerosas cumbres y acuerdos internacionales. A lo largo de los años, el país ha llevado a cabo múltiples pruebas nucleares, la mayoría de ellas en las montañas del norte.

Asimismo, junto al desarrollo de ojivas nucleares, Corea del Norte también ha avanzado en la creación de misiles balísticos, incluidos los misiles intercontinentales (ICBM), que son capaces de alcanzar Estados Unidos y otras partes del mundo.

Uno de los ICBM más avanzados es el Hwasong-15, que se cree tiene un alcance de hasta 13,000 km, suficiente para alcanzar cualquier parte de la jurisdicción estadounidense. Según los expertos, uno de los avances más significativos en el programa nuclear norcoreano ha sido la capacidad de miniaturizar las ojivas nucleares, permitiendo que estas se monten en misiles balísticos de largo alcance.

La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán arrastra al mundo al borde de una guerra nuclear que podría hacer desaparecer a Medio Oriente de la faz de la tierra, pero también, implicar a varios otros países en la contienda, en un contexto en el que se encienden las alarmas de los servicios de Inteligencia por temor a atentados terroristas a nivel global. Mientras tanto, el régimen iraní iza la “Bandera Roja de la Venganza” tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei en un bombardeo estadounidense israelí y ataca con misiles a Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de a Tel Aviv.

Este lunes, las fuerzas estadounidenses continúan bombardeando Irán (Operación Furia Épica), al igual que Tel Aviv (Operación Rugido de León), bajo el argumento de evitar este patrocinador del terrorismo desarrolle una bomba atómica que pueda caer en manos de sus milicias proxies, como los hutíes de Yemen, Hezbolá y Hamás.

(VER MÁS)

image

Más noticias en Urgente24

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

De Real Madrid a River: la bomba que deja helados a Coudet y Gallardo

¡Chau, Argentina condenada al éxito; hola, Argentina inexorablemente próspera!