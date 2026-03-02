Diego Milito se hartó y tomó la decisión que sacude Racing Club

La administración de Diego Milito, por ahora, no consiguió grandes impactos deportivos y sus refuerzos estuvieron lejos de ser rutilantes.

De todos modos, una de las principales críticas hacia la nueva dirigencia apuntaba a la falta de comunicación en determinados aspectos institucionales.

En ese marco, la comisión directiva tomó una decisión que generó revuelo en el mundo Racing.

El domingo 1° de marzo se creó en X la cuenta “Comunicación Racing”, destinada a informar cuestiones institucionales: “Bienvenidos a la cuenta de comunicación oficial de Racing Club de Avellaneda”, publicaron.

Leandro Leunis, integrante del área de comunicación del club, citó el mensaje y agregó: “ Racing suma una nueva cuenta exclusivamente informativa, pensada para ordenar, centralizar y dar claridad a la información oficial del club para socios e hinchas. Un paso necesario para mejorar la comunicación institucional”.

De alguna manera, la medida deja entrever una aceptación —y también cierto hartazgo— frente a las críticas, además de una intención concreta de dar respuesta a los reclamos.

Racing Club de Gustavo Costas

Uno de los temas que más inquieta a los hinchas de Racing Club es el vínculo entre Gustavo Costas y Diego Milito.

En distintos momentos se mencionaron supuestos cortocircuitos entre la dirigencia y el entrenador. Sin embargo, los directivos optaron por renovarle el contrato por tres años y, si lo cumple, continuará en el club hasta diciembre de 2028.

En lo estrictamente futbolístico, la Academia atraviesa un inicio irregular en este 2026: suma tres derrotas, dos empates y dos triunfos, y por ahora se encuentra fuera de la zona de playoffs.

El próximo compromiso será el martes 3 de marzo, cuando visite a Atletico Tucuman por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Será un partido clave para el equipo de Costas, ya que marcará la mitad exacta de la fase regular del campeonato y podría empezar a definir su rumbo en el certamen.

