Alerta para Caputo: En febrero cayó 30% la liquidación de divisas del complejo agroexportador

Versión K

Desde el kirchnerismo, la diputada Julia Strada destaca que la caída de la liquidación de exportaciones fue mayor en la comparación interanual según los mismos datos de CIARA-CEC: “En febrero las exportaciones del agro cayeron interanualmente 40,9%”.

image

“En febrero, según la Cámara del Complejo Oleaginoso y Cerealero (CIARA-CEC), la liquidación del agro se ubicó por debajo del promedio de los últimos cinco años. Durante este mes se liquidaron USD 1.289 millones, lo que representa un desplome del 30,4% mensual y del 40,9% interanual. En el primer bimestre, el acumulado suma USD 3.140 millones, un 26,2% menos que en el mismo período de 2025”, explicó la legisladora y economista.

Strada agrega que “tras la liquidación extraordinaria impulsada por los beneficios temporales de los Decretos 38/2025 y 682/2025, el flujo del sector retorna a niveles promedio de los últimos cinco años, aunque febrero 2026 por debajo del mismo mes 2025. Este cambio responde al agotamiento del esquema de adelantamiento de exportaciones diseñado para capitalizar sobre la reducción (o eliminación) de retenciones, siendo que mientras que en 2025 el 71% de las divisas provinieron de financiamiento, en enero 2026 esa financiación cayó a 46%”.

“Si se realiza una proyección del dato sobre la liquidación en el MLC, en febrero 2026 se habrían liquidado aproximadamente USD 1.315 millones”, añadió.

Y concluye con una afirmación sobre la caída del ritmo de liquidaciones relacionado con el fin de beneficios vía retenciones: “En enero 2026, el Complejo Oleaginoso y Cerealero liquidó USD 2.179 millones en el MLC, cifra que refleja una leve caída interanual del 3,1%. Este resultado sugiere que la predominancia de la financiación de exportaciones para por reducciones o eliminaciones temporales de retenciones parece haber mermado”.

