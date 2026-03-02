SANTA FE. En un contexto de profundo malestar entre los docentes y el gobernador, Maximiliano Pullaro, el ciclo lectivo 2026 puso primera con todas las escuelas abiertas, pero con paro de por medio. En la antesala, el mandatario provincial le pidió a los padres "que lleven a sus hijos, más allá de la decisión de los gremios".
CONTEXTO SENSIBLE
Si hay paro, hay descuento: Santa Fe inició el ciclo lectivo 2026 con presión en las aulas
La declaración no solo profundizó la ruptura con los trabajadores de la educación, sino que abrió un frente de tensión política y social que atraviesa a toda la Provincia.
Sin embargo, el escenario real anticipa un vacío significativo en los establecimientos educativos. Amsafe y Sadop ratificaron su adhesión a la medida de fuerza convocada por Ctera, tras rechazar la oferta salarial del Ejecutivo. La adhesión, según estimaciones sindicales, podría alcanzar niveles históricos.
Malestar docente
La docencia santafesina ya se hartó de la gestión de Pullaro, por lo que la semana pasada replanteó sus reclamos en medio de una paritaria con una oferta salarial que fue rechazada por el 99,5% de los votos de la asamblea docente de Amsafé.
Algo similar sucedió con el sector privado nucleado en Sadop: el 90% se expresó contra la propuesta del gobierno provincial. No obstante, el Poder Ejecutivo ratificó la voluntad de brindar el servicio educativo y garantizar el derecho a aprender. "Entiendo que la educación es una prioridad", remarcó el gobernador.
En ese sentido, Pullaro sostuvo que su administración formuló "una de las mejores propuestas salariales del país", y aseguró que el esfuerzo fiscal busca sostener el funcionamiento del sistema educativo en un contexto económico adverso. Pese a ello, subrayó que el foco principal está puesto en los estudiantes.
Consolidar el calendario pleno
El inicio del ciclo lectivo está atravesado por un objetivo central de la política educativa provincial: sostener los 185 días de clases. En 2025, Santa Fe logró cumplir esa meta por primera vez en catorce años, un hito que las autoridades consideran clave para mejorar los aprendizajes y recuperar la regularidad pedagógica.
El Gobierno Provincial aspira a consolidar ese estándar durante 2026, con la premisa de que cada jornada escolar cuenta en la trayectoria educativa de los alumnos. En esa línea, el llamado oficial a las familias busca reforzar la asistencia desde el primer día y garantizar continuidad en el proceso de enseñanza.
Con las escuelas abiertas y el calendario en marcha, el Gobierno de Santa Fe apuesta a iniciar el año escolar con normalidad y sostener la presencialidad como eje central del sistema educativo provincial.
Si hay paro, hay descuento: La advertencia de Maximiliano Pullaro
El Gobierno de Santa Fe anunció que descontará el día de trabajo a los docentes que se adhieran al paro previsto para este lunes 2 de marzo.
La medida fue confirmada por el ministro de Educación, José Goity, quien afirmó que la forma de aplicar esta sanción es "regular" y se sostendrá en el marco del conflicto con los gremios docentes. A raíz de ello, el Ministerio de Educación dispuso que los docentes deberán completar una declaración jurada de prestación de servicios a través de la plataforma “Mi Legajo” entre el 2 y el 4 de marzo. Desde la Casa Gris anticiparon que quienes no realicen el trámite tendrán el descuento del día no trabajado y no podrán acceder al incentivo de Asistencia Perfecta.
Por su parte, dentro de distintos establecimientos también trascendió que directivos recibieron comunicaciones instándolos a garantizar la apertura de las escuelas. En el ámbito docente se interpretó como una amenaza adicional en un escenario ya tenso.
Comenzó una jornada que no solo pondrá a prueba la capacidad de convocatoria gremial, sino también la estrategia política del Gobierno frente a uno de los sectores más sensibles del Estado.
