Godoy Cruz no levanta y los hinchas chocaron con la policía e invadieron la cancha

Hinchas de Godoy Cruz explotaron de bronca tras el empate de su equipo ante Deportivo Madryn por 0-0, en la fecha 3 del torneo de Primera Nacional. El Tomba lleva ya 13 partidos sin ganar y, lógicamente, tampoco ha triunfado todavía en el Ascenso.
Godoy Cruz empató con Deportivo Madryn y hace 13 partidos que no gana. Los hinchas explotaron y pidieron "que se vayan todos".
Luego del magro empate de Godoy Cruz, que a pesar de haber tenido las chances más claras se fue, una vez más, en tablas, el estadio Feliciano Gambarte, recinto del equipo bodeguero, colmó su paciencia. El repertorio de las canciones que bajaron de las tribunas tuvieron distintos destinatarios, desde los futbolistas hasta la dirigencia. Sin embargo, esta vez ocurrió el desmadre.
Cantos, insultos, enfrentamiento con fuerzas de seguridad y salto al campo: una tarde caliente en Godoy Cruz
Tras el pitazo final, algunos hinchas ingresaron corriendo al campo para reclamarle a los jugadores, aunque fueron rápidamente interceptados por la policía. Desde las gradas, otros tiraron butacas hacia el césped y algunos se trenzaron en una lucha contra las fuerzas de seguridad con vallas de por medio.
"Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo", fue de los cantos más repetidos por los fanáticos mendocinos, en un claro repudio hacia quienes conducen los destinos del club desde los escritorios pero también hacia el plantel.
Godoy Cruz no levanta. El Tomba empató los tres partidos que ha jugado hasta ahora en la Primera Nacional. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina en 32avos de final ante Deportivo Morón.
La nueva dirigencia asumió en diciembre pasado, con José Mansur como el presidente electo con el 58% de los votos. Sin embargo, lejos de representar vientos de cambio, la figura de Mansur es más de la continuidad de una conducción que llevó a Godoy Cruz justo a donde se encuentra ahora.
Con la flamante presidencia llegó Mariano Toedtli como DT, pero hasta ahora el plantel no da respuestas.