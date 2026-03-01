Godoy Cruz no levanta y los hinchas chocaron con la policía e invadieron la cancha

Quizás también te interese leer: Balas de goma y piedrazos: hinchas de Newell's se enfrentan con la policía

La nueva dirigencia asumió en diciembre pasado, con José Mansur como el presidente electo con el 58% de los votos. Sin embargo, lejos de representar vientos de cambio, la figura de Mansur es más de la continuidad de una conducción que llevó a Godoy Cruz justo a donde se encuentra ahora.

image José Mansur (en el centro), presidente de Godoy Cruz FOTO Sitio oficial Godoy Cruz

Con la flamante presidencia llegó Mariano Toedtli como DT, pero hasta ahora el plantel no da respuestas.

+ de Golazo24