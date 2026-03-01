La ciencia podría cambiar todo: Una vacuna contra el VIH y la gripe al mismo tiempo

El primer paso concreto hacia una vacuna universal

Estimular la proliferación de estas células es precisamente el primer escalón hacia una vacuna eficaz contra el VIH. Y los estudios preclínicos en modelos murinos humanizados confirman que este enfoque supera ampliamente a los anteriores.

image

Los detalles técnicos se publicaron en la revista Science, bajo el título "DNA origami vaccines program antigen-focused germinal centers".

Si los ensayos clínicos confirman estos resultados, el mundo podría estar ante uno de los hitos médicos más grandes del siglo.

