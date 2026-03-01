urgente24
OMNI ciencia > VIH > gripe

SERÍA HISTÓRICO

La ciencia podría cambiar todo: Una vacuna contra el VIH y la gripe al mismo tiempo

Este hallazgo de la ciencia abre la puerta a una inmunización universal contra el VIH y otros virus de rápida mutación.

01 de marzo de 2026 - 20:53
Científicos del MIT y del Instituto Scripps lograron algo que parecía inalcanzable: una vacuna experimental que activa células clave del sistema inmune capaces de neutralizarcepas del VIH y potencialmente de otros virus mortales como el de la gripe. 100% ciencia.

¿Qué descubrieron y por qué es tan importante para la ciencia?

El equipo liderado por Anna Romanov, Grant Knappe y Mark Bathe, junto a Darrell Irvine, desarrolló una vacuna basada en ADN —en lugar de proteínas— como soporte para construir una partícula pseudovírica que presenta copias de un inmunógeno modificado del VIH llamado eOD-GT8.

Esa diferencia técnica no es menor: la nueva fórmula generó ocho veces más células B precursoras del tipo deseado que el producto clínico convencional que ya mostró resultados positivos en ensayos en humanos.

Estas células B son las que, al multiplicarse y madurar, producen anticuerpos "ampliamente neutralizantes": capaces de atacar múltiples variantes de un virus que muta constantemente para escapar del sistema inmune.

El primer paso concreto hacia una vacuna universal

Estimular la proliferación de estas células es precisamente el primer escalón hacia una vacuna eficaz contra el VIH. Y los estudios preclínicos en modelos murinos humanizados confirman que este enfoque supera ampliamente a los anteriores.

Los detalles técnicos se publicaron en la revista Science, bajo el título "DNA origami vaccines program antigen-focused germinal centers".

Si los ensayos clínicos confirman estos resultados, el mundo podría estar ante uno de los hitos médicos más grandes del siglo.

