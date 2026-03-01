Finalissima: por qué todavía no está suspendida a pesar del anuncio de Qatar

Quizás también te interese leer: La Finalissima se agotó en solo 2 horas: ¿Cuánto cuestan hoy las entradas de reventa?

Según informaron las agencias internacionales, Irán lanzó misiles a tierras qataríes el sábado por la noche. Es por eso que la Federación de fútbol de Qatar (QFA) anunció la suspensión de todos los eventos deportivos bajo su órbita. Así lo dijo en un comunicado:

La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación

Por qué no está suspendida la Finalissima

A menos de un mes de su realización, del comunicado se dedujo que Argentina vs. España no se jugará. La hipótesis tiene sentido, pero no es una realidad aun. A pesar del anuncio desde Qatar, la FIFA -entidad máxima- todavía no se ha pronunciado.

image El comunicado oficial de la federación de fútbol qatarí

Dados los acuerdos comerciales que seguramente existan en el medio, además del dinero que ha invertido el país para ser anfitrión de un partido de alto nivel como lo es la Albiceleste vs. la Roja, no es viable pensar que Qatar deje ir tan fácil el evento deportivo para que otro país sea la sede.

La postergación, en ese caso, resulta más factible. Sin embargo, el ya excesivamente apretado calendario que hay de aquí al Mundial acota mucho más las posibilidades.

