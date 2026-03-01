urgente24
Finalissima: por qué todavía no está suspendida a pesar del anuncio de Qatar

Qatar fue blanco de misiles iraníes en la escalada militar y la federación qatarí sacó un comunicado que generó incertidumbre con la Finalissima.

01 de marzo de 2026 - 22:25
La Finalissima, que se jugará en Qatar, quedó en suspenso tras la escalada militar que se ha librado en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Así, el partido que debían jugar la Selección Argentina y la selección de España se puso en stand by. Sin embargo, todavía no fue oficialmente suspendido. ¿Por qué?

Mientras el mundo observa atónito el conflicto bélico que, para la gente 'de a pie', comenzó de un momento a otro y sin previo aviso, los efectos colaterales se hacen sentir en distintos ámbitos. El fútbol, aunque no el más importante en circunstancias así, es uno de ellos. Y, con él, también la Finalissima.

Cuándo y dónde es la Finalissima en Qatar

La Finalissima es el partido que Argentina y España deben jugar en calidad de campeones de la Copa América y la Eurocopa 2024, respectivamente. Luego de mucha postergación se programó para el 27 de marzo de 2025, una fecha que generó controversia por su cercanía con el Mundial 2026 y las dudas correspondientes dada los peligros de posibles lesiones que puedan provocar ausencias fundamentales en la Copa del Mundo.

La sede elegida para el partido entre la Albiceleste y la Roja fue Qatar, más precisamente en el Estadio de Lusail, en Doha. Así lo acordaron las tres instituciones encargadas de organizar el espectáculo deportivo: FIFA, AFA y UEFA.

Por qué está en duda la celebración de la Finalissima

La escalada militar en Medio Oriente puso al planeta en estado de alerta. Luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, este último tomó represalias atacando bases estadounidenses ubicadas en distintos países de la región, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

Según informaron las agencias internacionales, Irán lanzó misiles a tierras qataríes el sábado por la noche. Es por eso que la Federación de fútbol de Qatar (QFA) anunció la suspensión de todos los eventos deportivos bajo su órbita. Así lo dijo en un comunicado:

La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación

Por qué no está suspendida la Finalissima

A menos de un mes de su realización, del comunicado se dedujo que Argentina vs. España no se jugará. La hipótesis tiene sentido, pero no es una realidad aun. A pesar del anuncio desde Qatar, la FIFA -entidad máxima- todavía no se ha pronunciado.

Dados los acuerdos comerciales que seguramente existan en el medio, además del dinero que ha invertido el país para ser anfitrión de un partido de alto nivel como lo es la Albiceleste vs. la Roja, no es viable pensar que Qatar deje ir tan fácil el evento deportivo para que otro país sea la sede.

La postergación, en ese caso, resulta más factible. Sin embargo, el ya excesivamente apretado calendario que hay de aquí al Mundial acota mucho más las posibilidades.

