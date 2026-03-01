Milei en llamas en el Congreso: 20 insultos del presidente en la Asamblea Legislativa

4-“Fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”

En varios momentos se produjeron intercambios con los legisladores presentes quienes le cuestionaban los datos enumerados.

El Jefe de Estado, entonces, descerrajó insultos a cada uno de ellos.

Al diputado nacional Juan Grabois lo definió como “ oligarca que se viste de pordiosero”.

5-Baja del 17 % en los homicidios

Milei apuntó al índice de inseguridad:

La pobreza y la doctrina Zaffaroni impulsada por el kirchnerismo hicieron de nuestras calles un baño de sangre y la pobreza no paraba de crecer aunque se le intentara maquillar con planes sociales y empleo público que nos hacía más que empeorar el problema. Esto es, recibimos un Estado partido en todos los ámbitos.

6-El acuerdo con Estados Unidos

“Logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso auto sabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo, 'Alca, Alca, al carajo’. Y después nos quieren convencer de que no nos llevan a Cuba, camino a ser Venezuela, también en el medio”.

7-“La industria nacional subsidiada deja en claro que son cómplices del saqueo”

“No tengo reparo alguno en señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”.

“El hecho de que sea legal no lo hace lícito, y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”.

Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta. La mayor responsabilidad cae sobre los políticos, pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?.

8-Las empresas del Estado

"Las empresas públicas antes deficitarias comenzaron a estar en equilibrio, como el caso de Aerolíneas Argentinas"

"Este año generó ganancias por US$ 100 millones cuando desde 2008 perdió US$ 8.000 millones. Andá a buscarla al ángulo, Kuka".

9-Caputo, “mejor ministro de Economía del mundo"

"Lo hicimos recortando el gasto. Estabilizamos la economía sin expropiar, sin controles de precios; todo a libre mercado"

"El fisco seguí a todos los argentinos de bien por hacer una transferencia o querer comprar dólares, que hoy compran libremente"

10-“Fate envió trabajadores a la calle para negociar el aluminio”

“¿Les parece bien despedir 920 obreros para extorsionar al gobierno y luego buscar prebendas para sus propias negocias de aluminio?”.

image

11-Abrir la economía no afecta puestos de trabajo

"Los puestos de trabajo subieron más de lo que aumentó la oferta. Los índices de desempleo no están subiendo. Caen puestos pero se generan nuevos en otro sector de la economía".

12-"Vengo a hablar de la moral como política de Estado"

"Existe un claro orden de mérito... En primer lugar está la ética y moral en base a los principios de occidente. Vivir honestamente sin causarle daño a nadie. En segundo lugar ubicamos la eficiencia económica".

“Va a seguir presa la jefa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”.

13-Los convenios con Europa

"Esta semana nos convertimos en el primer país en promulgar el acuerdo Mercosur - Unión Europea"

"Ahora hay una economía que es testigo de la mayor transformación de la historia".

14-"La Justicia social es un robo”

“Ignorantes, delincuentes, por eso tienen a la jefa presa. Sigan mintiendo manga de ladrones, manga de chorros. Y su líder va a seguir presa, porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia".

15-"Aprobamos la ley de inocencia fiscal y la ley penal juvenil"

"Sin orden y sin justicia no hay futuro posible", sostuvo.

16-A los opositores que no lo aplaudían

"Ustedes no pueden aplaudir porque tienen las tienen en los bolsillo ajenos”.

17- Alberto Nisman y el Memorándum con Irán

“Manga de asesinos, vengan a explicarnos que pasó con el fiscal asesinado. Ustedes firmaban acuerdos con Irán, que nos metió dos bombas”.

18-“Soy presidente de ustedes aunque no les guste”

Hace dos años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos, y hoy sabemos que hay un camino hacia adelante. No solo hemos dejado de sentirnos perdedores sino que además sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente.

19-El Congreso Nacional

“Tenemos el parlamento más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”.

20-Contra la izquierda y la "chilindrina troska"

“Del Caño, ustedes son el 5 %. Si vos fueras la representación de los trabajadores tendríamos un problema muy grande”.

Luego, insultó a otra diputada de izquierda, Romina Del Plá, del mismo bloque. La tildó de “chilindrina troska”.