Todo empezó con un frío saludo entre Milei y Victoria Villarruel que fue omitido por la transmisión oficial de la televisión: además, existió un choque físico de la vicepresidenta con la secretaria general Karina Milei.
NO MENCIONÓ A NAHUEL GALLO
Milei en llamas en el Congreso: 20 insultos del presidente en la Asamblea Legislativa
Milei se mostrò con un tono de fuerte confrontación con los opositores. ¿Qué pensarán los posibles inversores en Argentina ante semejante cuadro descripto?
Nunca había ocurrido en una cadena nacional semejante repertorio de insultos, violencia y descalificaciones en medio de lo que debería ser un acto institucional.
1-Agresión a los justicialistas: “Me encanta domarlos”
“¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“.
2-“Florencia López y Ricardo Quintela son golpistas”
Acusó a la senadora nacional y al gobernador de La Rioja por “declaraciones sediciosas”.
3-La herencia que recibió en diciembre de 2023
“La verdad que podría quedarme hasta la inauguración del año que viene enumerando los sectores críticos que dejó la administración anterior, pero prefiero centrarme en lo que hemos hecho para solucionarlo y en lo que nos queda por hacer”.
4-“Fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”
En varios momentos se produjeron intercambios con los legisladores presentes quienes le cuestionaban los datos enumerados.
El Jefe de Estado, entonces, descerrajó insultos a cada uno de ellos.
Al diputado nacional Juan Grabois lo definió como “ oligarca que se viste de pordiosero”.
5-Baja del 17 % en los homicidios
Milei apuntó al índice de inseguridad:
6-El acuerdo con Estados Unidos
“Logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso auto sabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo, 'Alca, Alca, al carajo’. Y después nos quieren convencer de que no nos llevan a Cuba, camino a ser Venezuela, también en el medio”.
7-“La industria nacional subsidiada deja en claro que son cómplices del saqueo”
“No tengo reparo alguno en señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”.
“El hecho de que sea legal no lo hace lícito, y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”.
8-Las empresas del Estado
"Las empresas públicas antes deficitarias comenzaron a estar en equilibrio, como el caso de Aerolíneas Argentinas"
"Este año generó ganancias por US$ 100 millones cuando desde 2008 perdió US$ 8.000 millones. Andá a buscarla al ángulo, Kuka".
9-Caputo, “mejor ministro de Economía del mundo"
"Lo hicimos recortando el gasto. Estabilizamos la economía sin expropiar, sin controles de precios; todo a libre mercado"
"El fisco seguí a todos los argentinos de bien por hacer una transferencia o querer comprar dólares, que hoy compran libremente"
10-“Fate envió trabajadores a la calle para negociar el aluminio”
“¿Les parece bien despedir 920 obreros para extorsionar al gobierno y luego buscar prebendas para sus propias negocias de aluminio?”.
11-Abrir la economía no afecta puestos de trabajo
"Los puestos de trabajo subieron más de lo que aumentó la oferta. Los índices de desempleo no están subiendo. Caen puestos pero se generan nuevos en otro sector de la economía".
12-"Vengo a hablar de la moral como política de Estado"
"Existe un claro orden de mérito... En primer lugar está la ética y moral en base a los principios de occidente. Vivir honestamente sin causarle daño a nadie. En segundo lugar ubicamos la eficiencia económica".
“Va a seguir presa la jefa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”.
13-Los convenios con Europa
"Esta semana nos convertimos en el primer país en promulgar el acuerdo Mercosur - Unión Europea"
"Ahora hay una economía que es testigo de la mayor transformación de la historia".
14-"La Justicia social es un robo”
“Ignorantes, delincuentes, por eso tienen a la jefa presa. Sigan mintiendo manga de ladrones, manga de chorros. Y su líder va a seguir presa, porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia".
15-"Aprobamos la ley de inocencia fiscal y la ley penal juvenil"
"Sin orden y sin justicia no hay futuro posible", sostuvo.
16-A los opositores que no lo aplaudían
"Ustedes no pueden aplaudir porque tienen las tienen en los bolsillo ajenos”.
17- Alberto Nisman y el Memorándum con Irán
“Manga de asesinos, vengan a explicarnos que pasó con el fiscal asesinado. Ustedes firmaban acuerdos con Irán, que nos metió dos bombas”.
18-“Soy presidente de ustedes aunque no les guste”
19-El Congreso Nacional
“Tenemos el parlamento más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”.
20-Contra la izquierda y la "chilindrina troska"
“Del Caño, ustedes son el 5 %. Si vos fueras la representación de los trabajadores tendríamos un problema muy grande”.
Luego, insultó a otra diputada de izquierda, Romina Del Plá, del mismo bloque. La tildó de “chilindrina troska”.