El trailer de Scary Movie 6 se filtró: Se burlan de wokes y republicanos por igual

Polémica asegurada: nadie se salva

Marlon Wayans dejó en claro que esta vez no hay vacas sagradas. La película apunta tanto a la cultura woke como a los republicanos más conservadores, y el resultado es una comedia que incomoda a todos por igual.

image

El streamer Kai Cenat aparece en un cameo que ya circula en TikTok como clip independiente.

Scary Movie 6 llega a los cines el 12 de junio de 2026. Si el trailer filtrado es indicativo de lo que viene, el debate recién empieza.

