El regreso más esperado de la comedia de terror ya tiene cara. El trailer de Scary Movie 6 se filtró el 27 de febrero y en pocas horas se convirtió en tendencia mundial. Las imágenes aparecieron en X antes del estreno oficial, que estaba previsto para las salas donde se proyecta Scream 7.
NO PERDONARON NADA
El trailer de Scary Movie 6 se filtró: Se burlan de wokes y republicanos por igual
El trailer se filtró antes de su estreno oficial y explotó en redes: los hermanos Wayans regresan con una Scary Movie desatada.
La reacción fue inmediata: millones de reproducciones, debates encendidos y una pregunta que todos se hacen: ¿puede esta saga recuperar su gloria?
Los Wayans vuelven con todo a Scary Movie 6
El dato que más entusiasmó a los fanáticos es el regreso de Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans y Marlon Wayans, los cerebros detrás del éxito original del año 2000. También vuelven Anna Faris como Cindy Campbell y Regina Hall como Brenda Meeks, dos caras que muchos daban por desaparecidas de la franquicia.
El trailer no tiene filtros. En dos minutos aparecen parodias de M3GAN, Longlegs, The Substance, Smile, Terrifier 3 y hasta A Quiet Place. Pero la escena que más revuelo generó es una que imita Get Out con un chiste sobre el "jugo woke", que ya dividió opiniones en las redes.
Polémica asegurada: nadie se salva
Marlon Wayans dejó en claro que esta vez no hay vacas sagradas. La película apunta tanto a la cultura woke como a los republicanos más conservadores, y el resultado es una comedia que incomoda a todos por igual.
El streamer Kai Cenat aparece en un cameo que ya circula en TikTok como clip independiente.
Scary Movie 6 llega a los cines el 12 de junio de 2026. Si el trailer filtrado es indicativo de lo que viene, el debate recién empieza.
