Estos artistas estallaron contra cambios en la Ley de Glaciares

"Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE) advertimos que esta reforma representa un grave retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país", destacaron.

Ilustración Ley de Glaciares La ilustración de Maitena Burunda en rechazo de cambios a la Ley de Glaciares.

La ilustración de glaciares derritiéndose que se hizo viral

Otros artistas manifestaron su oposición a los cambios en la Ley de Glaciares al compartir la ilustración de Maitena Burunda.

Erica Rivas, Claudia Piñeiro, Carla Petersonse se sumaron a esta iniciativa.

Acerca de la ilustración, la artista Maitena Burunda explicó en su cuenta de Instagram:

"En un mundo en el que el 75% de la población vive en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 2000 millones de personas viven en terrenos que se hunden debido al colapso de los acuíferos subterráneos ( en méxico, estados unidos, turquía, india y muchos etc), el gobierno argentino propone modificar la ley que protege a nuestros glaciares para permitir actividades mineras.

Googleá bancarrota hídrica. googleá consecuencias de la actividad minera de la empresa barrick gold, interesada en este proyecto. no es la primera vez que un gobierno argentino intenta beneficiar a esta empresa, y me parece igual de reprochable lo haga quien lo haga. es lamentable la ignorancia ambiental que tienen nuestros dirigentes. no los dejemos decidir a ellos que cada vez nos representan menos.

Salgamos a las calles, alcemos la voz. y a todxs los que se dan vuelta por un sobre les vaticino: el tiempo siempre escribe los mejores finales. cuídense".

Hasta una invitación a protestar

La actriz de “Envidiosa”, Lorena Vega, compartió un clip difundido por la cuenta Revista Sudestal, anticipando el resultado de la modificación de la ley y el peligro que corre la Argentina si finalmente se concreta.

Mientras, Julieta Díaz, invitó a salir a protestar este 26/02. "La ONU acaba de declarar la bancarrota mundial de AGUA DULCE. Nos vemos hoy?",, escribió en su cuenta de Instagram.

En efecto, un informe publicado por la ONU anunció que la Tierra se encuentra en una era de "quiebra hídrica global".

"La humanidad no solo ha gastado el ingreso anual de agua de ríos y lluvias, sino que ha vaciado los ahorros milenarios guardados en glaciares, humedales y acuíferos", advierte la ONU.

Esto es serio, ya que, según la ONU, en algunos casos se trata de un punto sin retorno.

------

Más noticias en Urgente24

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban

Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina