La tensión crece en medio del tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado, hoy 26/02. Artistas se han sumado al rechazo a las modificaciones que impulsa el Gobierno para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos. La polémica es enorme.
CRECE LA TENSIÓN
Estos artistas estallaron contra cambios en la Ley de Glaciares
Varios artistas reconocidos salieron mostrar su contundente rechazo por la modificación de la Ley de Glaciares que se trata hoy en el Senado.
Firmas contra reformas en Ley de Glaciares
No sólo ambientalistas, diferentes figuras del espectáculo se han manifestado contra la reforma en la Ley de Glaciares, a través de distintas iniciativas.
Algunos se han sumado a una campaña liderada por la Asociación de Abogados Ambientalistas en rechazo del "vaciamiento de la ley de glaciares",
"Con el objetivo de probarle al Congreso que no hay licencia social para avanzar sobre los glaciares, en diciembre de 2025 lanzamos una campaña que en 24 horas reunió casi 9000 firmas", indicó la asociación.
De acuerdo con Noticias Argentinas, entre los famosos que se unieron a esta iniciativa se encuentran: Ricardo Darín, Federico D'Elía, Erica Rivas, Lucrecia Martel, Rita Segato, Celeste Cid, Dolores Reyes, Mercedes Morán, Eleonora Wexler, Tomás Saraceno, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Andrea Pietra, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Georgina Barbarrosa, Verónica Gago, Abel Gilbert, Julieta Díaz, Darío Sztajnszrajber, Maitena Burundarena, Juan Carlos Kreimer, Marcelo Piñeyro y Selva Almada.
"Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE) advertimos que esta reforma representa un grave retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país", destacaron.
La ilustración de glaciares derritiéndose que se hizo viral
Otros artistas manifestaron su oposición a los cambios en la Ley de Glaciares al compartir la ilustración de Maitena Burunda.
Erica Rivas, Claudia Piñeiro, Carla Petersonse se sumaron a esta iniciativa.
Acerca de la ilustración, la artista Maitena Burunda explicó en su cuenta de Instagram:
"En un mundo en el que el 75% de la población vive en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 2000 millones de personas viven en terrenos que se hunden debido al colapso de los acuíferos subterráneos ( en méxico, estados unidos, turquía, india y muchos etc), el gobierno argentino propone modificar la ley que protege a nuestros glaciares para permitir actividades mineras.
Googleá bancarrota hídrica. googleá consecuencias de la actividad minera de la empresa barrick gold, interesada en este proyecto. no es la primera vez que un gobierno argentino intenta beneficiar a esta empresa, y me parece igual de reprochable lo haga quien lo haga. es lamentable la ignorancia ambiental que tienen nuestros dirigentes. no los dejemos decidir a ellos que cada vez nos representan menos.
Salgamos a las calles, alcemos la voz. y a todxs los que se dan vuelta por un sobre les vaticino: el tiempo siempre escribe los mejores finales. cuídense".
Hasta una invitación a protestar
La actriz de “Envidiosa”, Lorena Vega, compartió un clip difundido por la cuenta Revista Sudestal, anticipando el resultado de la modificación de la ley y el peligro que corre la Argentina si finalmente se concreta.
Mientras, Julieta Díaz, invitó a salir a protestar este 26/02. "La ONU acaba de declarar la bancarrota mundial de AGUA DULCE. Nos vemos hoy?",, escribió en su cuenta de Instagram.
En efecto, un informe publicado por la ONU anunció que la Tierra se encuentra en una era de "quiebra hídrica global".
"La humanidad no solo ha gastado el ingreso anual de agua de ríos y lluvias, sino que ha vaciado los ahorros milenarios guardados en glaciares, humedales y acuíferos", advierte la ONU.
Esto es serio, ya que, según la ONU, en algunos casos se trata de un punto sin retorno.
