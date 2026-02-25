Las últimas fotos de Pedro Pascal y Rafael Olarra dejan mudos a todos

Lo que más llamó la atención fue el momento en que Pascal recostó su cabeza sobre el hombro de Olarra dentro de la sala. Una cercanía que, para muchos, va mucho más allá de una simple amistad.

Ahora, el actor ha sido fotografiado, otra vez, junto a Olarra.

Pedro Pascal y Rafael Olarra Fotos captadas por TMZ de Pedro Pascal y Rafael Olarra.

Vea aquí la publicación de TMZ en X sobre Pedro Pascal y Rafael Olarra

Nuevas fotos de Pedro Pascal junto a Rafael Olarra

Pedro Pascal fue visto, nuevamente, con Rafael Olarra en Los Ángeles, en una actitud cariñosa.

Así describe TMZ el momento: "Pedro Pascal y Rafael Olarra no pudieron quitarse las manos de encima durante un paseo por Los Ángeles esta semana".

"El actor salió en Beverly Hills junto a Olarra el lunes... y los dos fueron vistos abrazados por la cintura, con Pascal incluso inclinándose y apoyando su boca y barbilla en los anchos hombros de Olarra".

"Pedro y Rafael guardaron silencio sobre la naturaleza de su relación cuando un fotógrafo les preguntó", agregaron.

¿Quién es Rafael Olarra?

Rafael Olarra tiene una sólida trayectoria en el mundo creativo, de acuerdo con informes de medios.

De origen argentino, es director de arte y ha desarrollado su carrera entre Buenos Aires, Nueva York y Los Ángeles.

El joven que relacionan con Pedro Pascal dirigió campañas para Vogue y Vanity Fair.

La última relación pública de Rafael Olarra fue el actor Luke Evans. Se separaron en 2021.

--------

Más noticias en Urgente24

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal