Pedro Pascal y Rafael Olarra han sido vistos juntos en las últimas semanas y han encendido rumores sobre un supuesto romance. Aunque todavía no hay declaración oficial, muchos consideran que las últimas fotos del actor y el director juntos, lo dicen todo sobre una posible relación amorosa, o por lo menos, que estarían saliendo.
HABLÁN POR SÍ SOLAS
Las últimas fotos de Pedro Pascal y Rafael Olarra dejan mudos a todos
Salen a la luz nuevas fotos de Pedro Pascal y Rafael Olarra que confirmarían la bomba mundial de la que se ha estado hablando. ¿Hay romance?
¿Qué pasa entre Pedro Pascal y Rafael Olarra?
Pedro Pascal, uno de los actores más famosos de Hollywood, se ha caracterizado por mantener su vida amorosa en secreto a pesar de su creciente fama.
Sin embargo, últimamente ha crecido el interés mundial por saber si está viviendo un romance con Rafael Olarra.
Todo comenzó hace unos días, cuando ambos fueron vistos compartiendo un momento aparentemente romántico durante el fin de semana de San Valentín.
Tal como informó Urgente24, las fotos, publicadas por TMZ, mostraban a los dos recorriendo las calles de la ciudad en actitud cariñosa, almorzando en un restaurante exclusivo y compartiendo butacas en el cine para ver Cumbres Borrascosas, la nueva película de Margot Robbie y Jacob Elordi.
Lo que más llamó la atención fue el momento en que Pascal recostó su cabeza sobre el hombro de Olarra dentro de la sala. Una cercanía que, para muchos, va mucho más allá de una simple amistad.
Ahora, el actor ha sido fotografiado, otra vez, junto a Olarra.
Vea aquí la publicación de TMZ en X sobre Pedro Pascal y Rafael Olarra
Nuevas fotos de Pedro Pascal junto a Rafael Olarra
Pedro Pascal fue visto, nuevamente, con Rafael Olarra en Los Ángeles, en una actitud cariñosa.
Así describe TMZ el momento: "Pedro Pascal y Rafael Olarra no pudieron quitarse las manos de encima durante un paseo por Los Ángeles esta semana".
"El actor salió en Beverly Hills junto a Olarra el lunes... y los dos fueron vistos abrazados por la cintura, con Pascal incluso inclinándose y apoyando su boca y barbilla en los anchos hombros de Olarra".
"Pedro y Rafael guardaron silencio sobre la naturaleza de su relación cuando un fotógrafo les preguntó", agregaron.
¿Quién es Rafael Olarra?
Rafael Olarra tiene una sólida trayectoria en el mundo creativo, de acuerdo con informes de medios.
De origen argentino, es director de arte y ha desarrollado su carrera entre Buenos Aires, Nueva York y Los Ángeles.
El joven que relacionan con Pedro Pascal dirigió campañas para Vogue y Vanity Fair.
La última relación pública de Rafael Olarra fue el actor Luke Evans. Se separaron en 2021.
--------
