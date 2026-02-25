¿Qué pasa Martín Llaryora & Schiaretti? Falta el balance de Provincias Unidas

Lo más grave es que esto lo advirtió, por última vez, al exponer el balance presentado por La Libertad Avanza. Podrán decirse muchas cosas del diputado nacional Gabriel Bornoroni, presidente de LLA en Córdoba y precandidato a gobernador. Pero su balance fue presentado en fecha, sometido al escrutinio de la opinión pública y, en particular, de los medios de comunicación.

Pero ya termina febrero, han vencido los plazos administrativos informados por la Justicia Electoral, y las autoridades cordobesas no saben / no contestan.

Obviamente que esto promueve muchos comentarios, especulaciones y rumores que ponen en duda los motivos del faltante.

Urgente24 no profundizará al repecto porque carece de la información precisa de las causas pero sí debe informar que los gastos en publicidad y proselitismo de Hacemos Córdoba / Provincias Unidas Córdoba están con tilde en el casillero del Tribunal.

Considerando que sus legisladores a menudo solicitan cuentas claras al oficialismo gobernante en Nación, el tema provocará polémicas.

