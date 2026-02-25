Tigre lanzó el programa Envión y ofrece importantes descuentos en útiles escolares

En referencia al programa Envión, vecinos y vecinas de 12 a 21 años pueden formar parte de la propuesta que fomenta el deporte, la salud, la educación, el arte y la cultura. La inscripción se realiza en el Polideportivo Ricardo Gutiérrez de Don Torcuato.
La nueva edición del programa Envión
A través de este programa, el Municipio de Tigre invita a vecinos y vecinas a participar de diferentes propuestas recreativas y educativas. Se realiza en articulación con la Provincia de Buenos Aires, dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.
La inscripción se lleva adelante en el Polideportivo Ricardo Gutiérrez -Federico Lacroze 890- de la localidad de Don Torcuato. El menor y adulto responsable debe presentar fotocopias de DNI de ambos lados, con domicilio en Tigre.
Cronograma de actividades:
-Inglés: martes 9 h. (mañana) y jueves 15 h. (tarde)
-Ajedrez: jueves 9h. (mañana) y martes 15 h. (tarde)
-Freestyle: viernes 9h. (mañana) y 15 h. (tarde)
-Carpintería: sábado 9 a 12 h.
Regreso a clases con Soy Tigre: la tarjeta del Municipio ofrece descuentos en útiles escolares
Por otra parte, los vecinos y vecinas podrán aprovechar de beneficios exclusivos en comercios del distrito, con promociones diseñadas especialmente para comenzar el ciclo lectivo. Quienes no cuentan con la tarjeta pueden gestionarla de forma gratuita desde la APP Tigre Municipio, disponible en PlayStore y AppStore.
Por eso, la comuna acerca nuevas promociones a través de la tarjeta Soy Tigre, para comprar todos los útiles antes de arrancar el período escolar. La propuesta busca acompañar a las familias del distrito y fomentar el consumo local mediante acuerdos con comercios adheridos.
Entre las promociones destacadas se encuentran los siguientes comercios:
-Hora Libre (Av. Ángel T. de Alvear 614, Don Torcuato)
-15% OFF en listas escolares durante el mes de febrero, abonando en efectivo y transferencia (no incluye textos escolares)
-Nilú (Av. Hipólito Yrigoyen 1658, El Talar)
-10% OFF los viernes en artículos escolares abonando en efectivo (no incluye resmas, textos y fotocopias).
-Matilda
-15% OFF durante los miércoles y viernes de febrero abonando en efectivo, débito y transferencia, o 3 cuotas sin interés abonando con QR (no incluye fotocopias e insumos de computación).
Sucursales: José Artigas 3188 (local 114) General Pacheco; Av. de los Lagos 7008 (locales 220 a 223) Nordelta; Av. Santa María 4711 Rincón de Milberg; Corredor Bancalari 3901 Troncos del Talar; Av. Escalada 1200 Troncos del Talar; y Av. Italia 4950 Dique Luján.
Para obtener la tarjeta pueden gestionarla de forma gratuita desde la APP Tigre Municipio, disponible en PlayStore y AppStore.
