Pilotos argentinos, entrenamiento canadiense: Los F-16 y un nuevo contrato por US$33 millones

La llegada de más unidades no tiene fecha pautada. Sin embargo, se espera que el segundo lote de seis ejemplares arribe al sur de Córdoba en el desarrollo del 2026, completando la segunda fase de entrega desde Dinamarca.

Para acelerar los procesos, el Ministerio de Defensa tendría bajo evaluación la incorporación de aviones KC-135 Stratotanker, una pieza necesaria para desplegar el potencial del sistema F-16. Se trata de aeronaves de reabastecimiento que estiran la operatividad de los aviones de combate con provisión de combustible en vuelo.

Sin esas piezas, la logística del desembarco de nuevas unidades depende de la disponibilidad de la USAF u otras fuerzas aliadas que puedan colaborar para concretar los vuelos en ferry desde Europa. Algo que supone un desafío logístico como el que Urgente24 cronicó a finales del año pasado.

F16 P Los F-16 están a la espera de empezar a volar en Río Cuarto, Córdoba.

Qué es Top Aces

Top Aces es una empresa de origen canadiense fundada a mediados de los 2000 por ex pilotos de la Royal Canadian Air Force. Con sedes subsidiarias en Estados Unidos y Alemania, es la compañía de formación de pilotos de combate más importante del mercado y es propiedad de Clairvest Group Inc. en su mayoría.

La empresa es considerada la “Top Gun” de Canadá, y sus principales instructores son pilotos con experiencia en campo.

Actualmente, Top Aces mantiene contratos de formación vigente con la Luftwaffe de Alemania, la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) y la propia Royal Canadian Air Force. Es la única empresa que ofrece escenarios de combate aéreo supersónico, proponiendo a los F-16 como aviones enemigos de otras aeronaves de quinta generación (F-22/F-35).

Más noticias en Urgente24:

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

Trump: "Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor, más fuerte, más rica que nunca"

Trump entregó la Medalla de Honor del Congreso Nacional al piloto que "extrajo" a Maduro

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes