El Departamento de Guerra de los Estados Unidos dio luz verde para que los pilotos argentinos de F-16 Fighting Falcon sean entrenados por la empresa canadiense Top Aces. El contrato, que supera los 33 millones de dólares, supone la más alta especialización para el personal de la Fuerza Aérea, provisto por la compañía líder del mercado en formación de pilotos de combate.
Pilotos argentinos, entrenamiento canadiense: Los F-16 y un nuevo contrato por US$33 millones
Estados Unidos autorizó a que los pilotos argentinos de los F-16 sean entrenados por la empresa líder. El programa se completará en 2029.
Los entrenamientos pactados serían provistos al personal argentino en la sede estadounidense de Top Aces en Arizona. En ese lugar, se espera que los pilotos nacionales sean expuestos a distintos procesos técnicos y académicos, como así también maniobras prácticas que incluyen simulaciones de combate contra aviones “enemigos” y otras operaciones.
Quienes logren completar el entrenamiento en Top Aces se convertirán en pilotos instructores, que más tarde podrán trasladar sus conocimientos al resto de la fuerza en el país. Esto último implica que no todos los pilotos del programa F-16 serán expuestos al entrenamiento en Arizona.
La contratación autorizada por el Gobierno estadounidense se dio en el marco del Programa de Ventas Militares al Extranjero para Argentina. Se trata del mismo canal que autorizó al país a incorporar el sistema de armas supersónico que arribó a Río Cuarto en diciembre pasado.
Qué pasa con los F-16
El arribo reciente de las primeras seis unidades fue el paso inicial que la Fuerza Aérea Argentina dio para introducirse en el sistema F-16. A la espera del arribo de más ejemplares sobre un total de 24, los aviones están alojados en el Área Material de Río Cuarto, donde se desarrollan en simultáneo distintos programas de formación para tripulantes y técnicos provistos por personal estadounidense radicado en la zona.
La llegada de más unidades no tiene fecha pautada. Sin embargo, se espera que el segundo lote de seis ejemplares arribe al sur de Córdoba en el desarrollo del 2026, completando la segunda fase de entrega desde Dinamarca.
Para acelerar los procesos, el Ministerio de Defensa tendría bajo evaluación la incorporación de aviones KC-135 Stratotanker, una pieza necesaria para desplegar el potencial del sistema F-16. Se trata de aeronaves de reabastecimiento que estiran la operatividad de los aviones de combate con provisión de combustible en vuelo.
Sin esas piezas, la logística del desembarco de nuevas unidades depende de la disponibilidad de la USAF u otras fuerzas aliadas que puedan colaborar para concretar los vuelos en ferry desde Europa. Algo que supone un desafío logístico como el que Urgente24 cronicó a finales del año pasado.
Qué es Top Aces
Top Aces es una empresa de origen canadiense fundada a mediados de los 2000 por ex pilotos de la Royal Canadian Air Force. Con sedes subsidiarias en Estados Unidos y Alemania, es la compañía de formación de pilotos de combate más importante del mercado y es propiedad de Clairvest Group Inc. en su mayoría.
La empresa es considerada la “Top Gun” de Canadá, y sus principales instructores son pilotos con experiencia en campo.
Actualmente, Top Aces mantiene contratos de formación vigente con la Luftwaffe de Alemania, la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) y la propia Royal Canadian Air Force. Es la única empresa que ofrece escenarios de combate aéreo supersónico, proponiendo a los F-16 como aviones enemigos de otras aeronaves de quinta generación (F-22/F-35).
