TRANSICIÓN DEL CALOR AL FRÍO

Luego de una jornada con térmica de 32, bajará la temperatura unos 16 grados según el SMN

El frente frío cambiará las condiciones meteorológicas en el AMBA. En la noche del martes 24 de febrero y la madrugada del 25 descenderá mucho la temperatura.

24 de febrero de 2026 - 21:49
Bajará la temperatura según el SMN

Tras el calor y la humedad, habrá tiempo inestable y ráfagas frías desde el Sur de acuerdo a predicciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá un cambio de masa de aire y avanzará de un frente desde la Patagonia que erradicará el sofocamiento.

image
El sitio especializado Meteored tambièn apuesta a una baja de la temperatura

El mencionado frente patagónico podría dejar inestabilidad con algunos chaparrones. La probabilidad de precipitaciones para el AMBA se ubica en torno al 30 %.

El cielo estará "parcialmente nuboso".

El clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores mostrará una fuerte caída térmica impulsada por una gélida masa de viento. El descenso de temperatura será notable: hasta los 16 grados.

El alivio será acompañado por vientos entre 14 y 43 km/h durante la noche.

En el resto de la semana las marcas se mantendrán agradables iniciando un paulatino ascenso de cara al sábado y domingo.

image

El pronóstico para toda la semana

El Miércoles 25 existiría una máxima de 26° y mínima de 16°, con vientos de hasta 42 km/h.

El Jueves 26 y Viernes 27, las máximas rondarían los 26° y 27°, con mínimas de 18° y 20° respectivamente.

El fin de semana sería un poco más cálido. El sábado la máxima llegaría a los 29° y el domingo treparía hasta los 30°, con mínimas de 21° y 22°, respectivamente. Finalmente, el lunes 2 de marzo (para muchos alumnos el inicio de clases) retornaría el el calor ya que se superaría la barrera de los 30 grados, con una máxima estimada de 31°.

image
Fuertes vientos desde el Sur y el Este, baja de temperatura durante la semana

