Luego de una jornada con térmica de 32, bajará la temperatura unos 16 grados según el SMN

En el resto de la semana las marcas se mantendrán agradables iniciando un paulatino ascenso de cara al sábado y domingo. En el resto de la semana las marcas se mantendrán agradables iniciando un paulatino ascenso de cara al sábado y domingo.

image

El pronóstico para toda la semana

El Miércoles 25 existiría una máxima de 26° y mínima de 16°, con vientos de hasta 42 km/h.

El Jueves 26 y Viernes 27, las máximas rondarían los 26° y 27°, con mínimas de 18° y 20° respectivamente.

El fin de semana sería un poco más cálido. El sábado la máxima llegaría a los 29° y el domingo treparía hasta los 30°, con mínimas de 21° y 22°, respectivamente. Finalmente, el lunes 2 de marzo (para muchos alumnos el inicio de clases) retornaría el el calor ya que se superaría la barrera de los 30 grados, con una máxima estimada de 31°. El fin de semana sería un poco más cálido. El sábado la máxima llegaría a los 29° y el domingo treparía hasta los 30°, con mínimas de 21° y 22°, respectivamente. Finalmente, el lunes 2 de marzo (para muchos alumnos el inicio de clases) retornaría el el calor ya que se superaría la barrera de los 30 grados, con una máxima estimada de 31°.