Boca 2-0 Gimnasia de Chivilcoy: con un doblete de Bareiro, el Xeneize gana con tranquilidad

Boca se enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la primera ronda de la Copa Argentina, un duelo que puede definir el futuro de Claudio Úbeda en medio de un mal momento deportivo del Xeneize. El encuentro será arbitrado por Facundo Tello y se verá por la pantalla de TyC Sports.
Embed
Cómo llegan Boca y Gimnasia de Chivilcoy
Boca llega a esta cita bajo una lluvia de críticas por el rendimiento futbolístico del equipo en lo que va del Torneo Clausura. Viene de igualar contra Racing mostrando una cara muy pálida donde que el que quedó fuertemente apuntado es Claudio Úbeda, que sabe que se juega su continuidad partido a partido y más aún en un choque de eliminación directa con un rival del ascenso.
Para esta cita, Boca tendrá ausencias de peso sobre todo en la mitad de la cancha con la lesión de Leandro Paredes. En cuanto a las novedades es casi un hecho y Úbeda pondrá un equipo con mayoría de suplentes y además toda marca que se producirá el estreno como titular de Adam Bareiro, que llegó como refuerzo el pasado viernes y con un puñado de entrenamientos ya logró imponerse.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El presente de Gimnasia de Chivilcoy es más que particular ya que todavía no comenzó a competir de manera oficial en el Federal A, tercera categoría del fútbol argentino. La última vez que disputó un encuentro oficial fue el pasado 16 de noviembre y desde entonces realizó la pretemporada y organizó partidos amistoso con el objetivo de llegar de la mejor manera posible a un choque trascendental contra Boca.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Live Blog Post
24-02-2026 22:54
¡Otra vez lo tuvo Boca!
Merentiel falló un mano a mano y la pelota terminó el córner
Live Blog Post
24-02-2026 22:40
¡Boca se perdió el tercero!
Milton Delgado estuvo a punto de anotar el tercero pero el arquero de Gimnasia la mandó al córner
Live Blog Post
24-02-2026 22:32
¡GOOOOL DE BOCA!
Adam Bareiro de cabeza anotó el segundo para el Xeneize y también concretó un doblete
Live Blog Post
24-02-2026 22:21
¡Se lo perdió Boca!
Casi desde el vestuario Alarcón anota el segundo
Live Blog Post
24-02-2026 22:20
Comenzó el segundo tiempo
Live Blog Post
24-02-2026 22:09
Resúmen del primer tiempo
Fue un primer tiempo donde Boca claramente demostró la diferencia de categorías entre ambos equipos y fue así que se adueñó de la pelota. De todas maneras se notó que al equipo de Claudio Úbeda le faltaba fluidez en el sector ofensivo para poder terminar las jugadas de mejor manera. Gimnasia de Chivilcoy jugó a aguantar y una vez que recuperaba la pelota salir en bloque con juego asociado pero la realidad es que todo le costó demasiado.
Más allá de las dificultades, Boca fue arrimándose cada vez más al arco rival y la gran polémica de los primeros 45 minutos llegó cuando Lucas Janson llegó a estar mano a mano con el arquero de Gimnasia, quien finalmente le terminó cometiendo penal. Todo quedó invalidado luego que el línea marque offside aunque luego se observó que no había fuera de juego. Al no haber VAR en la Copa Argentina fue imposible retrotraer la acción.
A pesar de esto, Boca no se desanimó y siguió yendo sabiendo que gol iba a llegar por su propio peso. Marco Pellegrino una clarísima con un cabezazo que dio en el travesaño y apenas unos minutos más tarde fue Adam Bareiro, quien llegó al Xeneize como refuerzo el pasado viernes, quien anotó el tanto para que el equipo de Úbeda se vaya al descanso ganando por 1-0.
Live Blog Post
24-02-2026 22:09
Terminó el primer tiempo
Live Blog Post
24-02-2026 21:55
¡GOOOOOOLL DE BOCA!
Adam Bareiro anotó el primer tanto del partido a los 40 minutos del primer tiempo
Pellegrino cabeceó tras un córner y la pelota dio en el travesaño
Live Blog Post
24-02-2026 21:48
¡Todo Boca reclama en Salta!
Lucas Janson quedó mano a mano con el arquero rival y acto seguido le cometieron penal, pero todo quedó anulado por un offside previo aunque en una revisión quedó demostrado que estaba habilitado. Cabe señalar que no hay VAR en la Copa Argentina
Deja tu comentario