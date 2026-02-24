urgente24
Boca 2-0 Gimnasia de Chivilcoy: con un doblete de Bareiro, el Xeneize gana con tranquilidad

Boca se enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy por la primera ronda de la Copa Argentina.&nbsp; Foto: Copa Argentina

Boca y Gimnasia de Chivilcoy se ven frente a frente por la primera ronda de la Copa Argentina en un partido clave para Cláudio Úbeda.

24 de febrero de 2026 - 17:56

EN VIVO

Boca se enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la primera ronda de la Copa Argentina, un duelo que puede definir el futuro de Claudio Úbeda en medio de un mal momento deportivo del Xeneize. El encuentro será arbitrado por Facundo Tello y se verá por la pantalla de TyC Sports.

Cómo llegan Boca y Gimnasia de Chivilcoy

Boca llega a esta cita bajo una lluvia de críticas por el rendimiento futbolístico del equipo en lo que va del Torneo Clausura. Viene de igualar contra Racing mostrando una cara muy pálida donde que el que quedó fuertemente apuntado es Claudio Úbeda, que sabe que se juega su continuidad partido a partido y más aún en un choque de eliminación directa con un rival del ascenso.

Para esta cita, Boca tendrá ausencias de peso sobre todo en la mitad de la cancha con la lesión de Leandro Paredes. En cuanto a las novedades es casi un hecho y Úbeda pondrá un equipo con mayoría de suplentes y además toda marca que se producirá el estreno como titular de Adam Bareiro, que llegó como refuerzo el pasado viernes y con un puñado de entrenamientos ya logró imponerse.

El presente de Gimnasia de Chivilcoy es más que particular ya que todavía no comenzó a competir de manera oficial en el Federal A, tercera categoría del fútbol argentino. La última vez que disputó un encuentro oficial fue el pasado 16 de noviembre y desde entonces realizó la pretemporada y organizó partidos amistoso con el objetivo de llegar de la mejor manera posible a un choque trascendental contra Boca.

¡Otra vez lo tuvo Boca!

Merentiel falló un mano a mano y la pelota terminó el córner

¡Boca se perdió el tercero!

Milton Delgado estuvo a punto de anotar el tercero pero el arquero de Gimnasia la mandó al córner

¡GOOOOL DE BOCA!

Adam Bareiro de cabeza anotó el segundo para el Xeneize y también concretó un doblete

¡Se lo perdió Boca!

Casi desde el vestuario Alarcón anota el segundo
Comenzó el segundo tiempo

Resúmen del primer tiempo

Fue un primer tiempo donde Boca claramente demostró la diferencia de categorías entre ambos equipos y fue así que se adueñó de la pelota. De todas maneras se notó que al equipo de Claudio Úbeda le faltaba fluidez en el sector ofensivo para poder terminar las jugadas de mejor manera. Gimnasia de Chivilcoy jugó a aguantar y una vez que recuperaba la pelota salir en bloque con juego asociado pero la realidad es que todo le costó demasiado.

Más allá de las dificultades, Boca fue arrimándose cada vez más al arco rival y la gran polémica de los primeros 45 minutos llegó cuando Lucas Janson llegó a estar mano a mano con el arquero de Gimnasia, quien finalmente le terminó cometiendo penal. Todo quedó invalidado luego que el línea marque offside aunque luego se observó que no había fuera de juego. Al no haber VAR en la Copa Argentina fue imposible retrotraer la acción.

A pesar de esto, Boca no se desanimó y siguió yendo sabiendo que gol iba a llegar por su propio peso. Marco Pellegrino una clarísima con un cabezazo que dio en el travesaño y apenas unos minutos más tarde fue Adam Bareiro, quien llegó al Xeneize como refuerzo el pasado viernes, quien anotó el tanto para que el equipo de Úbeda se vaya al descanso ganando por 1-0.

Terminó el primer tiempo

¡GOOOOOOLL DE BOCA!

Adam Bareiro anotó el primer tanto del partido a los 40 minutos del primer tiempo

¡Se lo perdió Boca!

Pellegrino cabeceó tras un córner y la pelota dio en el travesaño

¡Todo Boca reclama en Salta!

Lucas Janson quedó mano a mano con el arquero rival y acto seguido le cometieron penal, pero todo quedó anulado por un offside previo aunque en una revisión quedó demostrado que estaba habilitado. Cabe señalar que no hay VAR en la Copa Argentina

Boca no encuentra los caminos para atacar

El equipo de Úbeda tiene la pelota pero no es punzante y el partido se empareja

¡Avisó Gimnasia!

El Lobo llegó al arco de Boca con un disparo lejano

Boca domina y es superior

El Xeneize se mueve y hace valer la diferencia de categoría con Gimnasia

¡Se lo perdió Boca!

Bareiro tuvo el primer gol de Boca en 4 minutos del primer tiempo

Empezó el partido

Marchesín y Ander Herrera afuera del banco

Claudio Úbeda no los utilizará para este encuentro.

Adam Bareiro y tendrá su debut como titular en Boca

Boca y Gimnasia de Chivilcoy con formaciones confirmada

TV: Dónde ver Boca vs Gimnasia de Chivilcoy

El encuentro se verá por la pantalla de TyC Sports a partir de las 21:15hs

