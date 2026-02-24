Las últimas horas fueron más que convulsionadas con la renuncia de Marcelo Gallardo como entrenador de River debido a los malos resultados. Ahora la misión de Stéfano Di Carlo es encontrar un reemplazo y si bien todos los cañones apuntan a la llegada de Chacho Coudet también hubo gestiones por un tapado para asumir en el cargo.
SORPRESA
No es Coudet: El 'tapado' por el que fue River para reemplazar a Gallardo
Más allá de los llamados a Coudet, la dirigencia de River inició contactos con un entrenador que no estaba en planes.
Luego de lo que fue la salida confirmada de Gallardo, quien anunció su partida mediante un video oficial, surgió rápidamente el nombre de Eduardo Coudet como primera opción para ocupar el cargo de entrenador. Sin embargo, la situación no es para nada sencilla ya que Chacho tiene contrato firmado con Alavés de España y no hay cláusula de salida.
En las últimas horas hubo comunicación desde River con Christian Bragarnik, representante de Chacho, y más tarde con el propio Coudet para indicarle que es el elegido, y ahora se buscará resolver la salida con Alavés de la mejor manera posible pero hay una posibilidad de que la operación no termine como desean en Núñez y el DT deba cumplir su contrato firmado hasta el próximo 30 de junio.
Solari, el 'tapado' de River
Ante esta situación aparece como opción Hernán Crespo, quien se encuentra en Sao Paulo de Brasil y que tiene una cláusula de salida valuada en 600 mil dólares. No obstante, el ‘tapado’ que tiene Stéfano Di Carlo bajo la manga es Santiago Solari, hombre formado en las inferiores del Millonario que ahora se encuentra trabajando como secretario técnico en nada menos que el Real Madrid.
En River valoran de gran manera la formación que tiene Santiago Solari por su larga estadía en Europa y puntualmente en un gigante como Real Madrid. Hay que decir que como entrenador su trayectoria no es tan extensa ya que comenzó su camino en el Real Madrid Castilla, luego llegó al primer equipo en 2018 donde no le fue para nada bien y en 2020 pasó por el América de México en 2020 donde tampoco tuvo un ciclo exitoso.
Sin dudas que la llegada de Santiago Solari a River como nuevo entrenador sería toda una sorpresa sobre todo por lo que fue su derrotero como entrenador y su función actual en Real Madrid siendo una figura clave en el proyecto deportivo. De todas maneras Stéfano Di Carlo lo valora mucho y lo tiene en consideración en caso que no se cierre la llegada de Coudet.
