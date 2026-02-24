No es Coudet: El 'tapado' por el que fue River para reemplazar a Gallardo

image

En River valoran de gran manera la formación que tiene Santiago Solari por su larga estadía en Europa y puntualmente en un gigante como Real Madrid. Hay que decir que como entrenador su trayectoria no es tan extensa ya que comenzó su camino en el Real Madrid Castilla, luego llegó al primer equipo en 2018 donde no le fue para nada bien y en 2020 pasó por el América de México en 2020 donde tampoco tuvo un ciclo exitoso.