Patricia Bullrich rompió el silencio sobre el paro del fútbol: "Ridículo"

Tras casi 24 horas de silencio oficial, Patricia Bullrich rompió el silencio cuando fue consultada por la prensa sobre el paro del fútbol en apoyo a la AFA.

24 de febrero de 2026 - 15:41
Patricia Bullrich cuestionó la decisión de los clubes de parar el fútbol en apoyo a la AFA.

Foto: NA.

"Es ridículo que paren el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la justicia, es confundir a la institución con sus conductas, ridículo", se limitó a responder Patricia Bullrich, cuidándose de no mencionar a Claudio 'Chiqui' Tapia, pero expresando su rechazo a la inédita huelga en el fútbol.

Tal como informó Urgente24 más temprano, a casi 24 horas del anuncio de la paralización del fútbol ni Javier Milei ni ninguno de sus funcionarios se había expresado al respecto, lo que resultaba más que llamativo. Ahora habló Bullrich, pero de manera concisa y ante una pregunta puntual. Pero no hay posteos rabiosos en redes sociales, como suele haber de parte de los libertarios...

En este escenario, se cree que, envalentonado, Santiago Caputo inició esta embestida judicial de ARCA contra AFA para montar un operativo de distracción -con ayuda de los medios oficialistas- con el objetivo de desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el Gobierno, en medio de la crisis de la industria nacional y las polémicas por la reforma laboral, entre otros. Y qué mejor que hablar de supuesta corrupción de un dirigente con buena relación con el peronismo para armar el combo perfecto.

Pero el conflicto se le fue de las manos al asesor con esta reacción inesperada de los clubes de primera, que unieron filas para defender a la AFA. El paro del fútbol no era una posibilidad que hubiera contemplado Santiago Caputo, aparentemente.

Por ahora, los Milei se mantienen al margen de la pelea. Habrá que esperar para saber si terminarán 'bancando' al asesor en su embestida o si Karina logrará que el Presidente ceda en su pedido de desplazar al asesor... Esta podría ser la gota que rebase el vaso.

