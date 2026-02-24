Patricia Bullrich rompió el silencio sobre el paro del fútbol: "Ridículo"

Pero el conflicto se le fue de las manos al asesor con esta reacción inesperada de los clubes de primera, que unieron filas para defender a la AFA. El paro del fútbol no era una posibilidad que hubiera contemplado Santiago Caputo, aparentemente.

Por ahora, los Milei se mantienen al margen de la pelea. Habrá que esperar para saber si terminarán 'bancando' al asesor en su embestida o si Karina logrará que el Presidente ceda en su pedido de desplazar al asesor... Esta podría ser la gota que rebase el vaso.

-----------

