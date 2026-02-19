En el paro general, para Infobae, Clarín y La Nación el tema es AFA / Tapia / Toviggino

La fecha de indagatoria de Toviggino es 06/03.

santiago caput.jpg Santiago Caputo.

Infobae / Clarín / La Nación

También a Gustavo Lorenzo se lo citó para el 06/03; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, deberán presentarse el 09/03 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950 de la Ciudad de Buenos Aires.

En su resolución, el magistrado advirtió sobre " la gravedad de los hechos investigados" y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados.

Hasta el momento sólo tienen defensa designada en la causa la AFA y su titular, Tapia, ante lo cual el juez invitó a los demás imputados a nombrar abogados de su confianza dentro del 3er. día de notificados.

De manera paralela, los abogados de AFA apelaron ya ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.

Un pedido de ARCA

El simpatizante fanático de Huracán de Parque Patricios, Andrés Vázquez, realizó la denuncia pertinente ante el fuero en lo Penal Económico, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

La denuncia original fue presentada el 12/12/2025 y ampliada el 18/12/2025.

De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco.

El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social.

Entre los totales acumulados investigados figuran:

$663.340.652,50 en retenciones de IVA,

$1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias,

$8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y

$8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social.

Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37.

Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.

