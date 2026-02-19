Urgente24 siempre sostiene que el editor es el rey de cualquier medio de comunicación y nadie puede cuestionar sus decisiones. De todos modos, es curioso que en medio de un paro general muy exitoso contra Javier Milei, la potencia de Santiago Caputo haya logrado que para Infobae, Clarín y La Nación el tema importante sea la citación de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, directivos de AFA (Asociación del Fútbol Argentino.
ÉXITO DE SANTIAGO CAPUTO
En el paro general, para Infobae, Clarín y La Nación el tema es AFA / Tapia / Toviggino
La libertad es libre y el editor es el rey pero... paro general y para Infobae / Clarín y La Nación lo importante es ARCA / Tapia / Toviggino / AFA... Raro.
Para darle dramatismo a la noticia se le agrega "Y les prohibieron la salida del país". En verdad, es una cuestión de forma porque luego de prestar declaración en sede judicial, el magistrado interviniente puede autorizarlos a salir con aviso previo y otras garantías.
El juez en lo penal económico Diego Amarante instruye la querella de ARCA por presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario vigente al momento de los hechos, que prevén penas de 2 a 6 años de prisión para los agentes de retención o percepción que no depositen, total o parcialmente, los importes retenidos cuando superan determinados mínimos mensuales.
La fecha de la indagatoria de Tapia es el 05/03, igual que la de AFA como asociación civil sin fines de lucro.
La fecha de indagatoria de Toviggino es 06/03.
Infobae / Clarín / La Nación
También a Gustavo Lorenzo se lo citó para el 06/03; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, deberán presentarse el 09/03 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950 de la Ciudad de Buenos Aires.
En su resolución, el magistrado advirtió sobre " la gravedad de los hechos investigados" y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados.
Hasta el momento sólo tienen defensa designada en la causa la AFA y su titular, Tapia, ante lo cual el juez invitó a los demás imputados a nombrar abogados de su confianza dentro del 3er. día de notificados.
De manera paralela, los abogados de AFA apelaron ya ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.
Un pedido de ARCA
El simpatizante fanático de Huracán de Parque Patricios, Andrés Vázquez, realizó la denuncia pertinente ante el fuero en lo Penal Económico, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
La denuncia original fue presentada el 12/12/2025 y ampliada el 18/12/2025.
De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco.
El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social.
Entre los totales acumulados investigados figuran:
$663.340.652,50 en retenciones de IVA,
$1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias,
$8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y
$8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social.
Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37.
Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.
-------------------------