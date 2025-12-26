Tutti Frutti: Guillermo Masoni, Mauricio Macri, Gerardo Zamora, Pablo Toviggino

N. de la R.: en ese inmueble de Avenida del Libertador es donde Macri instaló el 'Comando Balotaje' para Javier Milei en 2023, que desde su lado comandaba Guillermo Dietrich.

Macri triste P Mauricio Macri.

Gerardo Zamora

Francisco Olivera, en La Nación, pero 1 año antes, en 2022:

"La semana pasada, Ariel Cingolani, encargado de La Simona, uno de los campos que la familia Masoni tiene en el departamento de General Taboada, Santiago del Estero, y que está parcialmente ocupado desde hace 2 semanas por activistas campesinos, recibió en su teléfono el mensaje de WhatsApp de un desconocido. “Se te acabó la fachita de buena gente que usabas para esconder la estafa que les hiciste comer a todos los pobladores de La Simona… Estás hasta las manos, Chango”, empezaba, e incluía insultos y amenazas: “Flor de hijo de puta, vas a pagar todas las injusticias. Carnero”.

2 lotes de La Simona forman parte de las casi 4.000 hectáreas que los primos Guillermo y Daniel Masoni, conocidos hace tiempo en el mundo del real estate como dueños de Compañía Inversora Libertador (Cilsa) y Los Mimbres, tienen usurpadas. Encabeza las tomas el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), una organización fundada en 1990 e hiperpolitizada que lucha, entre otras propuestas, por la reforma agraria y que en los últimos años respaldó públicamente campañas del gobernador Gerardo Zamora y se acercó al kirchnerismo. De hecho, uno de los WhatsApp intimidantes incluía como sticker el escudo del Mocase y alguna llamada que los puesteros no quisieron atender. “Contestá, che, hijo de puta”, insistió el emisor, según consta en la causa. (…)

El conflicto tiene al menos 3 décadas y acumula demandas cruzadas. Luego de años de ocupaciones, los Masoni presentaron en 2012 una denuncia por amenazas, lesiones, abuso de armas, tentativa de homicidio, privación Ilegítima de la libertad, robo y usurpación contra la abogada Leticia Mabel Bravo, que representaba entonces a varios de los campesinos y que, a su vez, 1 año después, denunció a la empresa.

Las causas no avanzaron demasiado hasta el año pasado, cuando, meses después de la muerte de Bravo, su exsocio Carlos Wayemberg se sumó como denunciante y obtuvo una respuesta favorable del juez Darío Alarcón, un magistrado de buena relación con Zamora. El gobierno de Santiago del Estero niega cualquier tipo de connivencia, pero hay al menos un pasado común entre el gobernador y Alarcón: cuando estaban en el sector privado, ambos trabajaron en el estudio jurídico de Julio Abate, actual jefe de los fiscales de la provincia. Zamora fue quien los nombró años después en sus actuales cargos. (...)".

guillermo masoni Guillermo Masoni.

Contraataque

Refutan a Masoni desde SurSantiago.com.ar/:

"(…) Con una investigación en curso – a partir de una causa iniciada en el año 2013 – se le adjudica la apropiación ilegal de 250.000 hectáreas.

De acuerdo a lo que se conoció, Masoni –junto a otras personas – utilizaron títulos de propiedad falsos para engañar y desalojar a muchas familias campesinas y pueblos originarios que habitan el lugar desde hace más de 100 años.

Además de la estafa al Estado provincial, el desarrollador inmobiliario comparte la acusación junto al abogado y exconcejal de Santiago del Estero por el Pro, Rodrigo Posse.

También fue una de las personas que visitó la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri.

Y, desde diciembre de 2019, le facilita unas oficinas al ex mandatario en el edificio Holiday, en Olivos.

Hasta ahora, la Justicia no dio con su paradero para cumplir con la orden de detención que pesa sobre él.

En diálogo con Al Revés, Antonio Campana – integrante del grupo de abogados del MOCASE y militante de la organización –aseguró que los Masoni tiene una fijación esas tierras desde hace años.

Las amenazas, los hostigamientos y el engaño son las estrategias implementadas desde hace años. (…)".

Pablo Toviggino Pablo Toviggino.

Droga sí / Droga no

Pablo Dipierri en La Política Online, 25/12/2025:

"La denuncia narco contra el ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene su origen en la bronca del desarrollador inmobiliario Guillermo Masoni, dueño de Los Mimbres SA.

(…) Masoni recibió un duro revés judicial en su reclamo por la propiedad de 4.000 hectáreas en el departamento santiagueño de General Taboada, contra un grupo de campesinos. La causa había recaído en el juzgado de Darío Alarcón, un magistrado al que se le atribuye "buena relación" con el líder del Frente Cívico, pero el empresario apeló y también perdió en segunda instancia.

Por ese motivo, un oscuro operador político habría visitado meses atrás al ex intendente de Termas de Río Hondo y actual diputado Jorge Mukdice con un mensaje amenazante: "Vamos por tu jefe", le dijo en referencia a Zamora.

A Zamora y Toviggino les imputan haberse quedado con campos que habían sido apropiados por un ocupante desde los tiempos de la última dictadura. Esas tierras, sin embargo, están ubicadas en el departamento de Alberdi y el paraje se llama Ahí Veremos.

Sobre ese conflicto se abrió una causa en el Juzgado Federal de Campana, en 2017, y una serie de testigos protegidos declararon que había pistas de aterrizaje para aviones narco. "Mezclan peras con manzanas, no son pistas clandestinas, sino que son de tierra porque son para las avionetas que se usan para fumigar", respondieron cerca del ex gobernador ante la consulta de LPO, y agregaron: "se fumiga con aviones chicos, no va a venir un Boeing".

La disputa de Masoni, de hecho, es contra el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase) (…)

En rigor, la historia fue más compleja, con tensiones e idas y vueltas, pero Masoni llegó a participar de una mesa de negociación a la que también se sentaban representantes del Mocase, con la mediación de funcionarios de los gobiernos de Claudia Ledesma Abdala y el propio Zamora. El ex jefe de gabinete y actual gobernador, Elías Suárez, habría llegado a participar de alguna de esas tertulias.

Los santiagueños recuerdan a Masoni por el avance de las topadoras para tirar postes, alambrada y árboles, en los parajes La Simona y Los Juríes, en General Taboada. La cruzada llevaba el sello de Los Mimbres SA, la firma del desarrollador inmobiliario. (…)".

¿Cuál es la verdad? Noticia en desarrollo....

