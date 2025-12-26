Mundial 2026: La insólita decisión de Chile que lo hace objeto de burlas

Cabe recordar que este es la 3º Copa del Mundo consecutiva a la que no clasifica Chile. La última vez que llegó a la cita mundialista fue en 2014, donde fue eliminado por Brasil, el local, en octavos de final por penales luego de empatar 1 a 1. Luego vino la era dorada con 2 Copas Américas ganadas y un subcampeonato de la Copa Confederaciones. A pesar de estos logros no se metió en el 2018, 2022 y ahora en 2026.

+ de Golazo24

Milton Casco sorprende a River y firma con un gigante de Sudamérica

El durísimo revés que sufrió River en medio del mercado de pases

Mundial 2026: Será rival de Argentina y debutó con un triunfo en su competición continental