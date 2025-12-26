Mundial 2026: La insólita decisión de Chile que lo hace objeto de burlas

El Mundial 2026 tendrá a 48 participantes, y entre ellos no figura el nombre de Chile, a pesar de eso tomó una decisión con respecto al torneo que realmente no se entiende, sobre todo porque no lo jugará y no tiene justificación, además la que dio la ANFP no convenció a nadie. Pasaron vergüenza.
La decisión que ridiculiza a Chile con respecto al Mundial 2026
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), ente que regula el fútbol en Chile, publicó su calendario 2026 y hubo un punto que realmente llamó la atención, precisamente en la fecha que se disputará la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.
El torneo chileno será anual, como de costumbre, hasta ahí todo normal, pero lo llamativo, insólito y hasta ridículo es que parará el torneo para el Mundial 2026. Algo que nadie entiende, ya que para que van a parar el campeonato si no van al Mundial 2026. Esto fue motivo de burlas y memes en internet, ya que lo de la ANFP es realmente inentendible.
La ANFP se justificó diciendo que como será un torneo de impacto global y que todo el mundo estará atento, es mejor parar y continuar luego de la cita mundialista, todo esto a pesar que Chile terminó último en las Eliminatorias Sudamericanas y no clasificó al Mundial 2026.
Estas decisiones no hacen más que ridiculizar al fútbol chileno, ya que será el hazmerreír de los próximos días debido a esta decisión. Cabe destacar que seleccionados como el de Colombia tomaron otra decisión en su momento. Para el Mundial 2022 los cafeteros no clasificaron y no pararon su torneo, continuaron jugando ya que como su selección no iba no encontraban motivo para parar el torneo local.
Cabe recordar que este es la 3º Copa del Mundo consecutiva a la que no clasifica Chile. La última vez que llegó a la cita mundialista fue en 2014, donde fue eliminado por Brasil, el local, en octavos de final por penales luego de empatar 1 a 1. Luego vino la era dorada con 2 Copas Américas ganadas y un subcampeonato de la Copa Confederaciones. A pesar de estos logros no se metió en el 2018, 2022 y ahora en 2026.
