Sin rodar la pelota, Argentina ya se metió en el Mundial 2026 con una voz reconocida

Argentina ya debutó en el Mundial 2026, aunque todavía no sonó el primer silbatazo. Lo hizo desde la música, el fútbol y el escenario de los Premios Billboard, donde se presentó la canción oficial del torneo y una voz argentina se metió de lleno en el clima mundialista antes que nadie.
Argentina ya jugó su primer partido del Mundial 2026 sin tocar la pelota. Se presentó la canción oficial y el fútbol empieza a sonar con voz argentina.
El Mundial más grande de la historia ya tiene canción y mensaje
El estreno del tema fue en un escenario que no suele cruzarse con el fútbol de manera tan directa: los Premios Billboard de la Música Latina 2025, en Miami, el jueves 23 de octubre, en medio de una gala dominada por el reguetón, el pop latino y los números de streaming. Ahí, en vivo, se presentó "Somos más", la canción oficial de la cobertura del Mundial 2026 de Telemundo, cadena que tendrá los derechos exclusivos en español para Estados Unidos.
El Mundial que se viene será el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, según el calendario oficial de FIFA. Un evento de escala descomunal necesita un mensaje que no choque, que abrace y que pueda circular sin conflictos por audiencias muy distintas.
Ahí aparece la idea de unidad, repetida hasta el cansancio, pero efectiva. "Es más que una gran canción, es un mensaje poderoso sin fronteras. Cada uno representa su bandera, pero la más grande es la bandera de la unidad y el respeto", explicó Wisin, uno de los artistas elegidos para ponerle voz a la canción, durante el panel The Music of the World Cup, organizado por Billboard. Carlos Vives, con más vuelo conceptual, sumó: "Queríamos crear una canción que nos representara a todos: los tres países anfitriones del Mundial y las muchas generaciones unidas por el fútbol".
El resultado es una mezcla de pop latino, bases urbanas y un mensaje pensado para estadios, tandas publicitarias, redes sociales y previas eternas. Funciona como producto, claro, pero también como termómetro cultural de un Mundial atravesado por el negocio, la política migratoria y la idea de comunidad latina en Norteamérica.
Argentina canta el Mundial desde el ritual y no desde el marketing
En este punto aparece el nombre que, para el público argentino, cambia todo: Emilia Mernes es la encargada de representar a la Argentina en esta canción junto a Carlos Vives, Wisin y Xavi. Y no está ahí solo por los números, las reproducciones o su popularidad en el continente, sino porque su relato conecta con algo que sigue siendo muy nuestro.
Durante la presentación, Emilia habló desde un lugar íntimo, lejos del manual de marketing: "El fútbol es algo con lo que nacemos. Mi papá es de Boca, y los domingos eran una excusa para estar en familia, preparar el mate o el asado y esperar el partido. Es un ritual", contó, según recogieron Telemundo y Billboard. No hay épica impostada ahí, hay costumbre, mesa compartida y televisión de fondo, que es como el fútbol se vive en millones de casas.
En una canción que habla de banderas, recuerdos, goles que no se olvidan y emociones colectivas, Argentina no podía quedar afuera, no solo por ser campeona tres veces del mundo, sino porque sigue siendo uno de los países donde el fútbol se vive como lenguaje cotidiano.
Mientras la gala premiaba a Bad Bunny con 11 estatuillas y a Karol G como gran figura femenina de la noche, el Mundial se llevaba algo más duradero: una canción que ya empezó a construir clima, antes de que ruede la pelota. Falta mucho para el inicio del torneo, pero el mensaje ya está en el aire y suena con acento argentino.
