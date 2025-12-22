Sin rodar la pelota, Argentina ya se metió en el Mundial 2026 con una voz reconocida

Argentina canta el Mundial desde el ritual y no desde el marketing

En este punto aparece el nombre que, para el público argentino, cambia todo: Emilia Mernes es la encargada de representar a la Argentina en esta canción junto a Carlos Vives, Wisin y Xavi. Y no está ahí solo por los números, las reproducciones o su popularidad en el continente, sino porque su relato conecta con algo que sigue siendo muy nuestro.

Durante la presentación, Emilia habló desde un lugar íntimo, lejos del manual de marketing: "El fútbol es algo con lo que nacemos. Mi papá es de Boca, y los domingos eran una excusa para estar en familia, preparar el mate o el asado y esperar el partido. Es un ritual", contó, según recogieron Telemundo y Billboard. No hay épica impostada ahí, hay costumbre, mesa compartida y televisión de fondo, que es como el fútbol se vive en millones de casas.

image Emilia Mernes es la voz argentina que suena en el himno oficial del Mundial 2026, y su participación conecta con el fútbol y la vida cotidiana, la familia y una forma de vivir el fútbol en nuestro país.

En una canción que habla de banderas, recuerdos, goles que no se olvidan y emociones colectivas, Argentina no podía quedar afuera, no solo por ser campeona tres veces del mundo, sino porque sigue siendo uno de los países donde el fútbol se vive como lenguaje cotidiano.

Mientras la gala premiaba a Bad Bunny con 11 estatuillas y a Karol G como gran figura femenina de la noche, el Mundial se llevaba algo más duradero: una canción que ya empezó a construir clima, antes de que ruede la pelota. Falta mucho para el inicio del torneo, pero el mensaje ya está en el aire y suena con acento argentino.

