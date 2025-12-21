USA no es Europa (ni Sudamérica): La FIFA y el precio de las entradas para el Mundial

¿Qué pasa cuando los dueños o ejecutivos intentan convertirlos en una parte más importante del negocio?

Ellos se resisten. Organizan protestas o publican declaraciones feroces.

En tanto, del otro lado del Atlántico, el escenario es diferente. Comencemos por la inflación en USA.

En Yankilandia el coste de todo se ha duplicado desde la década de 1990. Y el crecimiento de los ingresos, en promedio, ha superado la inflación.

En términos reales, los estadounidenses se han enriquecido un 20% en las últimas décadas pero el 10% más rico se distancia de la clase media.

Lindsay Owens, directora ejecutiva del centro de estudios sobre política económica Groundwork Collaborative, advirtió que "los estadounidenses más ricos están asistiendo más presencialmente a los eventos".

Luego, la población ha crecido, de 290 millones en 2004 a casi 350 millones en 2025. Y desde entonces, ni la NFL (fútbol americano), la NBA (basketball) ni la MLB (baseball) sumaron más equipos. Varios equipos han construido estadios con más asientos premium, que reduce la cantidad de público total. La oferta de asientos económicos ha disminuido.

Entonces, lo que sucede es obvio, según Victor Matheson, economista deportivo y profesor del College of the Holy Cross.

copa dell mundo El trofeo al ganador del Mundial 2026, el que recibió Argentina en Qatar 2022.

USA se fue a la m....a

Henry Bushnell en The Athletic.com/:

"(…) El contraste —entre una entrada inmoral de 77 libras esterlinas para el Liverpool FC y una entrada indiscutible de US$ 170 en la grada superior de Nashville SC— pone de relieve una dicotomía en el corazón de una polémica candente sobre los precios de las entradas para el Mundial de 2026.

Los aficionados británicos y europeos se encuentran furiosos. Algunos estadounidenses también las han calificado de «exorbitantes», pero muchos simplemente han admitido que, tal como dijo el exfutbolista estadounidense Landon Donovan a principios de este año, «los eventos deportivos son caros, hombre». (...)

De hecho, los deportes estadounidenses son más caros que nunca. El precio de asistir a un partido de la NFL o la MLB aumentó, en promedio, alrededor de un 300% entre 1991 y 2023, según el Índice de Costo de los Aficionados.

La entrada promedio de la NFL (National Football League / N. de la R.: fútbol americano) ahora cuesta más de US$ 300. La entrada más barata para un partido promedio de la NFL ronda los US$ 169, según un análisis de The Athletic a principios de esta temporada, más que cualquier entrada estándar de la Premier League inglesa, excepto las de mayor precio para los partidos más atractivos contra el Arsenal FC.

(...) "El modelo de precios", declaró un portavoz de la FIFA a The Athletic, "refleja la práctica actual del mercado para los grandes eventos deportivos y de entretenimiento que se celebran a diario en nuestros países anfitriones".

La pregunta es: ¿Por qué los precios de las entradas se han disparado en USA mientras que se mantienen relativamente bajos en la mayor parte del Reino Unido, Europa y otros lugares?

La respuesta, dicen los expertos, va desde la demografía a la economía, desde el capitalismo al socialismo, desde las leyes a los fundamentos históricos de los equipos que ahora cobran precios divergentes. (…)".

Gianni-Infantino Gianni Infantino se ha ganado la confianza de Donald Trump.

La FIFA

Chris Weatherspoon aportó algo clave, también en The Athletic:

"(…) el modelo financiero de la FIFA funciona en ciclos de 4 años, cada uno vinculado a la Copa Mundial. En pocas palabras, la FIFA pierde grandes cantidades de dinero en 3 de cada 4 años y luego, cada 4 años, las compensa (y posteriormente) con un superávit masivo impulsado por la Copa Mundial. En el ciclo 2019-22, el superávit combinado de la FIFA fue de US$ 1.187 millones (890 millones de libras), con US$ 2.368 millones generados en 2022 gracias a la Copa Mundial de Catar.

(…) el Consejo de la FIFA aprobó un fondo récord de premios para las naciones que compiten en la próxima Copa Mundial. Entre premios en metálico, fondos de preparación y el CBP mejorado (programa de beneficios para clubes), la FIFA desembolsará US$ 1.082 millones el próximo verano, un aumento de US$ 433 millones (+67%) con respecto a Qatar 2022.

En el presupuesto revisado para la Copa Mundial del próximo año, los US$ 111 millones adicionales (ahora US$ 186 millones adicionales, tras el anuncio de esta semana) asignados a las naciones participantes y a los clubes de sus jugadores fue una de las principales áreas a las que se destinaron los US$ 602 millones en ahorros en gastos de hospitalidad. La única partida presupuestaria con mayor asignación, entre el presupuesto revisado y el original, fue la de «Estadios y campos de entrenamiento», es decir, los que se utilizarán durante el torneo. Si bien no se mencionaron en el presupuesto original de la Copa Mundial, ahora se prevé que reciban US$ 201 millones de inversión de la FIFA.

Uno de los aspectos que definen el mandato de Infantino ha sido el aumento de los pagos a las distintas federaciones de fútbol. Desde que el Programa Forward de la FIFA sustituyó al Programa de Asistencia Financiera (PAF) vigente antes de la elección de Infantino, estos pagos casi se han cuadruplicado, pasando de US$ 598 millones a través del PAF en el ciclo 2011-14 a un presupuesto de US$ 2.250 millones en el actual.

"(…) se argumenta que el hecho que la FIFA gane lo máximo posible es beneficioso para el fútbol, siempre que el dinero se destine a lo que se nos dice. Con el objetivo declarado de la FIFA de reinvertir casi todos sus ingresos en el fútbol, más dinero para la FIFA equivale a más para el deporte. (...)

Para subrayar la importancia de esas distribuciones, un portavoz de la FIFA dijo a The Athletic que “sin el apoyo financiero de la FIFA, más del 50% de las asociaciones miembros de la FIFA no podrían operar”.

Por otra parte, y como ya se ha expresado en otro lugar, se argumenta que si la FIFA no cobrara precios altos, alguien más lo haría. El mercado secundario desregulado de Estados Unidos es un imán para revendedores; es mejor que la FIFA cobre los precios en origen y los utilice para financiar aún más el fútbol. (…)

La FIFA, bajo la dirección de Infantino, ha sido un gran impulso para las asociaciones de fútbol de todo el mundo, y las promesas deben cumplirse. No conoceremos las finanzas exactas del ciclo 2023-26 hasta bien entrado 2027, pero este presupuesto revisado genera intriga. (…)

Junto con un aparente deseo de mantener altos niveles de reservas, la FIFA sigue prometiendo pagar grandes sumas a las federaciones miembro. Es un tema que muestra pocas señales de cambio, y significa que, se considere justo o no para los aficionados, el máximo organismo rector del fútbol necesita recaudar todos los ingresos posibles."

infantino tapia Gianni Infantino, presidente de FIFA, y Claudio Tapia, titular de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA. FOTO: Imagen en X

Los precios dinámicos

Volvamos brevemente a Henry Bushnell:

"(...) Según la Oficina de Estadísticas Laborales de USA, los precios de los tickets aumentaron más del doble de rápido que el precio promedio de los bienes en USA en general entre 2000 y 2019. Matheson coincide en que los factores macroeconómicos explican la mayor parte, pero no la totalidad, del aumento.

El resto de la explicación comienza alrededor de 2009, cuando los Gigantes de San Francisco del béisbol fueron pioneros en la "fijación dinámica de precios" en los deportes.

El esquema —mediante el cual los precios se ajustan, ya sea manual o automáticamente, según la demanda real o prevista— se ha vuelto omnipresente en las principales ligas estadounidenses y ha permitido a los equipos capitalizar la creciente disposición de los estadounidenses a pagar.

Hace décadas, fijaban un precio y colocaban un cartel en la taquilla, e incluso las personas dispuestas a pagar más pagaban ese precio fijo. Ahora, existen modelos, algoritmos y tecnología que les permiten aumentar los precios si ellos (o el software informático) detectan que los aficionados están realmente dispuestos a pagar más.

De este modo, pueden exprimir al 10% más rico de los estadounidenses, que, según un análisis (polémico), hoy representa casi el 50% del consumo del país; pero también pueden bajar el precio de los billetes menos deseados cuando sea necesario.

Los equipos, dice Matheson, “están extrayendo la mayor cantidad de dinero posible de la mayor cantidad de gente posible”.

“Y cada vez más”, argumenta Owens, “muchos deportes, eventos en vivo, juegos y partidos están fuera del alcance de muchos estadounidenses”.

En otras palabras, los partidos son entretenimiento que debe comprarse y consumirse; y los equipos son empresas con derecho a vender su producto. Sin embargo, en otras partes del mundo, se ven desde una perspectiva muy diferente.

“Los clubes de fútbol en el Reino Unido”, dice Ayre, “y en otras partes de Europa hasta cierto punto, son una especie de activos comunitarios”. (…)".

Esto es similar al sentimiento dominante en Sudamérica. La cultura del acceso a los espectáculos deportivos provoca diferencias que, en definitiva, dependen del poder adquisitivo y el tipo de cambio vigente en cada país. Pero en USA es más caro, y la FIFA aprovecha.

------------------------

+ Info en Golazo24