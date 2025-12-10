ONG 'progre' contra Gianni Infantino por el premio a Donald Trump

Comité de Ética

El Artículo 15 del Código de Ética de la FIFA trata sobre el Deber de Lealtad: las personas sujetas al Código tienen una obligación fiduciaria hacia la FIFA, confederaciones y clubes, y deben abstenerse de participar en apuestas, juegos de azar o cualquier actividad relacionada, así como de usar información confidencial y actuar con integridad, so pena de multas y prohibiciones.

Sanciones: Multas (mínimo 10.000 francos suizos) y/o prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol por hasta 2 años.

La Comisión de Ética de FIFA tiene 2 instancias.

Por un lado, el Órgano de Instrucción:

Martin Ngoga (Rwanda)

Bruno De Vita (Canada)

Parusuraman Subramanian (Malaysia)

Jiahong He (China PR)

Mariana Idrogo (Argentina)

Janet Katisya (Kenya)

Chrissa Sevastopoulou (Grecia)

Yordis Solis (Panama)

John Tougon (Vanuatu).

Por otra parte, el Órgano de Decisión:

María Claudia Rojas (Colombia)

Fiti Sunia (American Samoa)

Anin Yeboah (Ghana)

Pamela Camus (Chile)

Michael Goodwin (Papua New Guinea)

Guillermo B. Iroy Jr. (Filipinas) A

yotunde Phillips (Nigeria)

Ian Godfrey Wilkinson (Jamaica)

Duygu Yasar (Türkiye).

Donald Trump

Infantino entregó el primer Premio de la Paz de la FIFA a Trump, a quien el Comité del Premio Nobel de la Paz le había negado su autocandidatura, eligindo a María Corina Machado.

En el sorteo de la Copa Mundial de 2026 en el Kennedy Center en Washington, DC, Infantino le dijo a Trump: "Siempre puedes contar con mi apoyo".

Trump respondió calificando el premio como "verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida".

Antitrumpista, el diario británico The Guardian escribió que el sorteo fue "tan vergonzoso y cobarde como para hacer que los aficionados al fútbol sientan nostalgia del reinado de Sepp Blatter".

FairSquare, entonces, recurrió al Comité de Ética de la FIFA para que "investigue las circunstancias que rodearon la decisión inicial de introducir el Premio FIFA de la Paz y la posterior concesión del premio, y la conformidad de estos procesos con las normas de procedimiento de la FIFA”.

La ONG dice que, según los estatutos de la FIFA, Infantino debería haber involucrado al Consejo de la FIFA, y sospechó que fue una decisión unilateral.

FairSquare: “La concesión de un premio de esta naturaleza a un líder político en funciones es en sí misma una clara violación del deber de neutralidad de la FIFA”.

Y otras 4 violaciones del deber de neutralidad a través de declaraciones de apoyo a Trump.

¿Realmente FairSquare cree que con la Copa del Mundo 2026 por delante, para la que FIFA recibe un gran respaldo de Trump y de Arabia Saudita, aliada de Trump, puede suceder una condena de Infantino por concederle un premio a Trump?

