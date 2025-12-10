Racing y la chance de un doblete histórico

Si bien todo el mundo pensó que el año de Racing se terminaba cuando fue eliminado de la Copa Libertadores por Flamengo en semifinales, la cosa no fue así, sino que “La Academia” renació y el hincha hoy tiene dos razones para estar feliz e ilusionarse con un doble título en este final de 2025. La razón es que el fútbol masculino, dirigido por Gustavo Costas, y el femenino por Héctor Bracamonte, son finalistas de sus respectivos torneos de primera división.
Hay un dato que hace que ambos planteles se ilusionen, ambos equipos derrotaron a Boca en la semifinal y de visitante. El masculino en “La Bombonera” ganó 1 a 0 y por el mismo resultado el femenino ganó en Casa Amarilla (había ganado la ida en Avellaneda 2-0), un dato no menor.
Hoy miércoles a partir de las 20hs Racing femenino recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Belgrano de Córdoba por la primera final del Torneo Clausura femenino. La vuelta será el domingo a la misma hora en la ciudad de Córdoba.
Este sábado el conjunto de Gustavo Costas enfrentará a Estudiantes de La Plata en el Estadio Madre de Ciudades en la final del Torneo Clausura. La final es a partido único y el ganador se consagrará campeón.
Con este panorama Racing podría consagrar su primer doblete en la historia de un campeonato masculino y femenino juntos, además sería el primer campeonato del plantel femenino, ya que en esta rama nunca se consagró capeón la Academia.
Racing está ante una chance histórica, y si lo consigue, sus hinchas podrán en 2026 ver dos Copas Libertadores con Racing presente, la masculina y la femenina, además de cerrar el año y brindar dos veces por estos dos campeonatos obtenidos, veremos que pasa.
