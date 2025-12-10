Racing y la chance de un doblete histórico

Con este panorama Racing podría consagrar su primer doblete en la historia de un campeonato masculino y femenino juntos, además sería el primer campeonato del plantel femenino, ya que en esta rama nunca se consagró capeón la Academia.

Racing está ante una chance histórica, y si lo consigue, sus hinchas podrán en 2026 ver dos Copas Libertadores con Racing presente, la masculina y la femenina, además de cerrar el año y brindar dos veces por estos dos campeonatos obtenidos, veremos que pasa.

