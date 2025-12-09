Racing Club y Los Andes informan que son "damnificados" por Sur Finanzas

También precisó que la firma mantiene una deuda con el club y que desde el inicio de la gestión actual se trabaja para regularizarla. También que el contrato vigente tiene fecha de finalización el 31/12/2025:

"La Comisión Directiva de Racing Club quiere poner en conocimiento de sus socios, socias y simpatizantes que en el dia de hoy se efectuó un allanamiento en nuestro estadio y en la sede de la institución ubicada en la Avenida Mitre, Avellaneda, en el marco de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas.

En ese sentido, queremos informar que el acuerdo comercial con la empresa Sur Finanzas se alcanzó en el año 2023 y, hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo.

La empresa Sur Finanzas aún mantiene una deuda con Racing que, desde el inicio de nuestra gestión, hemos estado trabajando para que pueda ser subsanada lo mas pronto posible.

Además, queremos informar que el contrato con Sur Finanzas tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025.__IP__

Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho".

Los Andes

Algo similar -acreencias contra Sur Finanzas por morosidad, informó Omar Plaini, presidente del Club Atletico Los Andes, conocido como sindicalista (secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios de Revistas de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires) y ex diputado nacional peronista de Lomas de Zamora.

Él habló con Paulino Rodríguez (LN+) y dijo que no solo no renovará relación de patrocinio y publicidad con Sur Finanzas sino que quiere cobrar lo que le adeudan a Los Andes.

En X, comunicado de @clublosandes: El Club Atlético Los Andes informa a sus socios, simpatizantes y a la comunidad en general que, en el día de la fecha, hemos recibido un requerimiento judicial de documentación relacionada con el convenio de sponsoreo suscripto con Sur Finanzas. Sur Finanzas integra el grupo de más de cuarenta (40) sponsors que colaboran habitualmente con nuestra institución. Desde el momento de la firma del convenio, la relación con Sur Finanzas se limitó exclusivamente al patrocinio: su marca fue exhibida conforme a lo pactado contractualmente. En ningún caso existió vínculo societario, administrativo o financiero alguno entre el Club y dicha empresa. Debido al incumplimiento por parte de Sur Finanzas de la obligación de pago comprometida, hemos intimado formalmente a la firma para que regularice la situación en el marco del convenio. Ante la persistencia del incumplimiento, la Comisión Directiva ha facultado a su Departamento Legal para iniciar las acciones judiciales correspondientes. En respeto a los principios que rigen nuestra institución y con pleno compromiso con la transparencia, el Club Atlético Los Andes pone a disposición toda documentación o información pertinente que sea solicitada formalmente por la autoridad competente. Por último se informa a todos los socios y socias que la institución continúa desarrollando sus actividades con total normalidad.

Embed El Club Atlético Los Andes informa a sus socios, simpatizantes y a la comunidad en general que, en el día de la fecha, hemos recibido un requerimiento judicial de documentación relacionada con el convenio de sponsoreo suscripto con Sur Finanzas. Sur Finanzas integra el grupo de… pic.twitter.com/Q25D8I9tUU — Club Los Andes (@clublosandes) December 9, 2025

Tiempo atrás, Ariel Vallejos decidió invertir en patrocinio de torneos y clubes: AFA, La Liga Profesional y varios clubes.

La fiscal Incardona quiere corroborar el vínculo establecido por Sur Finanzas. Por ejemplo, con San Lorenzo de Almagro es un préstamo que devenga intereses mensuales.

No puede desconocerse que Sur Finanzas es mencionada por su rol en el lavado de dinero en la causa ANDISgate. La empresa y Vallejos tienen 3 denuncias:

de ARCA,

de la UIF y

del Banco Central.

allanamiento en afa Allanamiento de la PFA a la vieja sede de AFA en la calle Viamonte de CABA. 09/12/2025 JUAN VARGAS/NA.

La batalla judicial

Villena pidió a la Cámara de Apelaciones acerca de Incardona que, “en el marco de sus competencias adopte las medidas administrativas que correspondan, y en base a su elevado criterio, evalúe si ello podría constituir un delito de acción pública” por “haber intentado manipular y concretamente llevar a cabo lo que conocemos como fórum shopping con la causa".

El juez rechazó desprenderse del expediente que le fue asignado por sorteo y señaló que no advierte “conexidad” con la investigación del juez de Quilmes, Luis Armella.

Cecilia Incardona resultó seleccionada en el Concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°103, para cubrir 8 vacantes de fiscal federal, y se le adjudicó la Fiscalía Federal N°2 ante los Juzgados Federales de 1ra. Instancia de Lomas de Zamora –provincia de Buenos Aires-, para la que resultó designada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°564/2018.

