Por Sur Finanzas, Javier Milei mandó la División Antimafia a Claudio Tapia pero ¿y ANDIS?

La lista con algunos de los lugares donde se realizan allanamientos por la causa Sur Finanzas, de Ariel Vallejo:

Sede de la AFA en Viamonte

Predio de la AFA en Ezeiza

Sede de la Superliga

Racing Club

Independiente

San Lorenzo

Argentinos Juniors

Platense

Barracas Central

Armenio

Los Andes

Deportivo Morón

Excursionistas

Sur Finanzas

Lo interesante, y que omite Trebucq, es que Sur Finanzas saltó a la popularidad por el lavado de dinero probable en ANDIS, el tema que compromete al amigo y ex abogado del presidente Milei, Diego Spagnuolo.

El ANDISgate dejó al descubierto que 'alguien', que invocaba a Karina Milei, percibía un soborno de 3% de la compra de medicamentos y contratación de servicios de la ANDIS, una repartición del Estado Nacional.

El tema intenta ser enviado a 2do. nivel por la prensa mileísta, encabezada por LN+ (muy mal le va en el rating a este canal de TV por cable), y por Grupo Clarín -enojado con AFA porque no le renovaron los contratos de televisación a TyC Sports y encima no tiene partidos del Mundial de FIFA.

Veremos qué arrojan estos procedimientos. Todavía no llegaron a River Plate y Boca Juniors.

----------------

