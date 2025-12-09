Que Sur Finanzas sea un tema de Claudio Tapia y AFA (Asociación del Fútbol Argentino), no de la ANDIS (Administración Nacional de Discapacidad) de Javier Milei y Karina Milei: la División Antimafia de la Policía Federal Argentina fue enviada a múltiples allanamientos buscando lavado de dinero.
INVESTIGACIÓN DE LAVADO
Por Sur Finanzas, Javier Milei mandó la División Antimafia a Claudio Tapia pero ¿y ANDIS?
Desesperación de Esteban Trebucq en pantalla de LN+: "Claudio Tapia y Ariel Vallejo estaban juntos siempre... " (Sur Finanzas, Javier Milei, ANDIS).
Son más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.
En LN+, Esteban Trebucq busca "la ruta del lavado de dinero" (por AFA, no por ANDIS). Su escudero (y de Carlos Pagni), 'Pancho' Olivera dice que es "la ruta del dinero T" y aclaró que es por Pablo Toviggino.
Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.
Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.
La lista con algunos de los lugares donde se realizan allanamientos por la causa Sur Finanzas, de Ariel Vallejo:
- Sede de la AFA en Viamonte
- Predio de la AFA en Ezeiza
- Sede de la Superliga
- Racing Club
- Independiente
- San Lorenzo
- Argentinos Juniors
- Platense
- Barracas Central
- Armenio
- Los Andes
- Deportivo Morón
- Excursionistas
Sur Finanzas
Lo interesante, y que omite Trebucq, es que Sur Finanzas saltó a la popularidad por el lavado de dinero probable en ANDIS, el tema que compromete al amigo y ex abogado del presidente Milei, Diego Spagnuolo.
El ANDISgate dejó al descubierto que 'alguien', que invocaba a Karina Milei, percibía un soborno de 3% de la compra de medicamentos y contratación de servicios de la ANDIS, una repartición del Estado Nacional.
El tema intenta ser enviado a 2do. nivel por la prensa mileísta, encabezada por LN+ (muy mal le va en el rating a este canal de TV por cable), y por Grupo Clarín -enojado con AFA porque no le renovaron los contratos de televisación a TyC Sports y encima no tiene partidos del Mundial de FIFA.
Veremos qué arrojan estos procedimientos. Todavía no llegaron a River Plate y Boca Juniors.
