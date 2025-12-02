Sur Finanzas con ANDIS, Diego Spagnuolo y la banda (¿Qué pasa con el Mosad?)

Hoy (02/12), Federico apuntó a ampliar aquella información, según había anticipado 24 horas antes Jorge Rial, desde 'Cónclave' (Carnaval).

En la web Data Clave ya había mencionado que el financista Maximiliano Ariel Vallejo y su empresa Sur Finanzas se encuentra en medio del caso ANDIS.

Vallejo / Sur Finanzas aparece por la plataforma cripto Neblockchain -Sur Finanzas fue una billetera digital con ese nombre antes de financiera convencional- y a dinero que, según el expediente, fue cercano a Miguel Ángel Calvete, Alan Pocoví y otros involucrados en el expediente judicial.

La financiera fue allanada por orden del juez Sebastián Casanello, y se llevaron registros contables, transferencias y anotaciones internas. El rumor es que Calvete y Pocoví habrían invertido ganancias en criptomonedas mediante la aplicación Neblockchain.

andis Recordar que El Disenso también anticipó cómo circulaban los dineros del ANDISgate.

Sur Finanzas

El dictamen del fiscal Franco Picardi sumó mensajes de mensajería instantánea entre Calvete y Pocoví, comprobantes de transferencias y registros del uso de la plataforma Neblockchain.

Y existen audios de cuando Calvete le explica a Lorena Di Giorno (ex ANDIS) cómo 'gestionar' el dinero, utilizando criptos y facturas falsas, diseñada para desplazar fondos sin dejar marcas visibles.

"(...) Esa operatoria utilizaba, entre otras herramientas, la plataforma blockchain manejada por Alan Pocoví, economista vinculado al mundo financiero y señalado como uno de los engranajes técnicos del sistema. Según la causa, la empresa que operaba esa plataforma pasó en agosto de 2024 a llamarse Sur Finanzas, ya bajo el mando de Vallejo, pero el mecanismo con ANDIS siguió activo hasta ahora. Los audios de Calvete demuestran que la salida de fondos nunca se detuvo, pese al cambio de estructura societaria.

Mientras tanto, los silencios en sede judicial marcaron la primera ronda de indagatorias. Ni el extitular del organismo Diego Spagnuolo, ni Calvete, ni Daniel Garbellini aportaron algún dato en sus declaraciones.

Las escuchas telefónicas agregaron tensión. En ellas, Calvete ordena eliminar evidencia y el día del allanamiento le pide a Di Giorno que mueva dinero a través de Sergio Mastropietro, otro de los investigados. Para la fiscalía, se trató de una maniobra deliberada para frenar el avance de la causa. Ese episodio reforzó la sospecha de que la red no funcionaba aislada, sino bajo un esquema compartido en el que la pata financiera, la que hoy conecta a Pocoví con Neblockchain y a Neblockchain con Vallejo, era indispensable.

Dentro del expediente, la figura de Vallejo quedó plantada en el centro: dueño del proveedor de servicios de pago, mencionado en los registros digitales y ahora vinculado a una estructura que, según los investigadores, combinó facturas falsas, uso de criptoactivos y puentes financieros para mover coimas y sobreprecios. (...)".

La oficina fantasma del piso 10 en Catalinas

Interesante recordar un fragmento de El Disenso de días atrás:

"(...) El punto físico de la operatoria es una oficina ubicada en el piso 10 de la Torre Catalinas Plaza, en Eduardo Madero 900.

Ese espacio es descrito en las comunicaciones como el lugar donde:

se recibía y entregaba dinero en efectivo

se autorizaba a emisarios a estacionar “10 minutos” en el playón

se gestionaban movimientos electrónicos.

Quien subía con efectivo debía pedir por “Alan de la empresa Gaap”, una compañía cuyo rastro no aparece en ningún registro oficial.

En ese mismo piso funcionan Calwaro Capital, la financiera del ex Embajador Gerardo Werthein y su hijo Gregorio, y la firma Mercado Cheque (BACE PFC SA) que en el cartel utiliza el nombre “MercadoCheck”. Un entorno corporativo premium que contrasta con el carácter informal de los movimientos atribuidos a Pocovi. (...)".

Habrá más noticias para este boletín.

