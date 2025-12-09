Chiqui Tapia hizo que se pudra todo en TN: Manu Jove vs Ricardo Caruso Lombardi

´Si no lo gana Boca, lo gana Barracas.´

´Central Córdoba va a llegar mínimo a la final.´

´Estudiantes pierde con Central en Rosario.´

´El ascenso de Madryn ya está arreglado.´

Así fueron las últimas tres semanas. Pasó todo lo contrario en todos los casos. Y algunos siguen comprando todo el humo que les venden.”

image

Caruso respondió media hora después en su cuenta de X, con un mensaje duro en el que acusó a un “periodista alineado con la dirigencia” y le advirtió que, cuando se crucen en el canal, quería escucharle las mismas críticas en persona. "Siempre aparece algún salchicha mamadera del comandante , ahora estás de dirigente en un club , de lo que decís ? Se ve que no viste TN deportivo , igual nos vamos a cruzar en el canal y veremos los huevos que tenes para decirlo en la cara , cagon .", publicó

Si bien no lo nombró directamente, cabe destacar que Jove tiene un rol dirigencial en Quilmes, por lo que el mensaje estaba claramente dirigido a él.

image

La final del Torneo Clausura

Desde aquel cruce de octavos de final entre Central Córdoba y San Lorenzo no volvieron a verse grandes polémicas arbitrales en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Lo mismo puede decirse de la final del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, pese a todo lo que se ha comentado en torno al equipo del sur del país.

Lo cierto es que los dos finalistas del Clausura serán Estudiantes de La Plata y Racing Club de Avellaneda.

La final entre la Academia y el Pincha se disputará el sábado 13 de diciembre, a las 21 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Embed

El equipo de Eduardo Domínguez llega con tres victorias consecutivas por 1–0, todas como visitante, mientras que los de Gustavo Costas eliminaron a Boca y a River en los playoffs. Ambos han mostrado argumentos suficientes como para quedarse con el título.

+ EN GOLAZO 24

Fuerte impacto en Boca por lo que cuentan sobre Miguel Merentiel

Estudiantes LP le ganó a Gimnasia y Esgrima 0-1 y jugará la final contra Racing Club

Clarín vincula Gulfstream G400 / Claudio Tapia / Martín Insaurralde