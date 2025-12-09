urgente24
Chiqui Tapia hizo que se pudra todo en TN: Manu Jove vs Ricardo Caruso Lombardi

Fuerte interna en TN entre Ricardo Caruso Lombardi y Manu Jove. ¿El origen del conflicto? La AFA presidida por Chiqui Tapia.

09 de diciembre de 2025 - 09:00
Chiqui Tapia, Ricardo Caruso Lombardi, Manu Jove y TN

Mientras tanto, el Torneo Clausura de la Liga Profesional entra en su recta final y Estudiantes de La Plata y Racing Club son los finalistas que definirán quién será el campeón del fútbol argentino en este segundo semestre.

Manu Jove, otro periodista del canal del Grupo Clarín, publicó un tuit una vez finalizado el Boca–Racing por las semifinales del Torneo Clausura:

“´El torneo está armado para que lo gane Boca.´

´Si no lo gana Boca, lo gana Barracas.´

´Central Córdoba va a llegar mínimo a la final.´

´Estudiantes pierde con Central en Rosario.´

´El ascenso de Madryn ya está arreglado.´

Así fueron las últimas tres semanas. Pasó todo lo contrario en todos los casos. Y algunos siguen comprando todo el humo que les venden.”

Caruso respondió media hora después en su cuenta de X, con un mensaje duro en el que acusó a un “periodista alineado con la dirigencia” y le advirtió que, cuando se crucen en el canal, quería escucharle las mismas críticas en persona. "Siempre aparece algún salchicha mamadera del comandante , ahora estás de dirigente en un club , de lo que decís ? Se ve que no viste TN deportivo , igual nos vamos a cruzar en el canal y veremos los huevos que tenes para decirlo en la cara , cagon .", publicó

Si bien no lo nombró directamente, cabe destacar que Jove tiene un rol dirigencial en Quilmes, por lo que el mensaje estaba claramente dirigido a él.

La final del Torneo Clausura

Desde aquel cruce de octavos de final entre Central Córdoba y San Lorenzo no volvieron a verse grandes polémicas arbitrales en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Lo mismo puede decirse de la final del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, pese a todo lo que se ha comentado en torno al equipo del sur del país.

Lo cierto es que los dos finalistas del Clausura serán Estudiantes de La Plata y Racing Club de Avellaneda.

La final entre la Academia y el Pincha se disputará el sábado 13 de diciembre, a las 21 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El equipo de Eduardo Domínguez llega con tres victorias consecutivas por 1–0, todas como visitante, mientras que los de Gustavo Costas eliminaron a Boca y a River en los playoffs. Ambos han mostrado argumentos suficientes como para quedarse con el título.

