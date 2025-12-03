TN le soltó la mano a Caruso Lombardi y expuso su última mentira: "La AFA no pagó"

Fue en medio de una edición de TN Deportivo que Caruso Lombardi, donde actúa como panelista, aseguró que la FIFA le entregó a la AFA 80 millones de dólares por la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, una suma de los cuales los futbolistas y cuerpo técnico en teoría no recibieron premios. Parece que la historia no fue cómo la contó.