Caruso Lombardi pasó de ser un entrenador reconocido por salvar a equipos al borde del descenso a convertirse en un personaje mediático, metido siempre en polémicas y apuntando reiteradas veces contra la gestión de Claudio Tapia. Ahora fue nada menos que TN el que expuso la última mentira del panelista.
TN le soltó la mano a Caruso Lombardi y expuso su última mentira: "La AFA no pagó"
Caruso Lombardi soltó una información sobre la AFA que, finalmente, TN, medio donde trabaja, terminó desmintiendo.
Fue en medio de una edición de TN Deportivo que Caruso Lombardi, donde actúa como panelista, aseguró que la FIFA le entregó a la AFA 80 millones de dólares por la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, una suma de los cuales los futbolistas y cuerpo técnico en teoría no recibieron premios. Parece que la historia no fue cómo la contó.
“Les dieron 80 millones y los jugadores no vieron un peso, como tampoco los integrantes de la delegación”, afirmó Caruso Lombardi. La sentencia fue claramente un golpe para la gestión de Claudio Tapia, con quien está enfrentado hace mucho tiempo así como con Pablo Toviggino, el otro hombre fuerte de la AFA. Lo curioso es que fue el propio TN el que desmintió al DT.
TN expuso a Caruso Lombardi
A través de su sitio Web, TN (Todo Noticias) publicó los números exactos que la AFA cobró por la consagración de la Selección Argentina en Qatar, colocando además documentos presentados por la FIFA y Conmebol en la que se observa que el total de premios fue de 52 millones de dólares para la asociación que preside Chiqui Tapia y no los 80 millones que indicó Caruso Lombardi.
La FIFA le entregó 42 millones de dólares a la AFA mientras que la Conmebol entregó otros 10 millones como reconocimiento por llevar a Sudamérica nuevamente a lo más alto en una cita mundialista. Los datos oficiales contradicen la versión de Caruso Lombardi en cuanto al pago de premios e incluso TN, el canal que lo tiene contratado, también le soltó la mano y destapó la mentira.
