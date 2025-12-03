Emitir deuda con atraso cambiario: Bloomberg sí / Bloomberg no (y Diego Giacomini)

"(…) Los rendimientos han bajado ahora a cerca del 10%, o unos 6 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia. Esto los sitúa cerca de los niveles que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha indicado a los inversores que estaría dispuesto a vender bonos, según personas familiarizadas con el asunto.

(...) Esto también le proporcionaría al país una inyección de dólares que podría utilizar para pagar deuda externa (tiene unos US$ 4.500 millones con vencimiento en enero y una cantidad similar para julio) y reconstruir sus agotadas reservas de divisas.

(…) Un nuevo bono probablemente sería solo un paso en una serie de operaciones de deuda, según personas con conocimiento de las negociaciones. Se están negociando con varios bancos opciones que podrían ayudar a reducir los diferenciales y permitir que Argentina acceda a los mercados.

Las ideas incluyen una operación de recompra que se utilizaría para dar a los inversores un incentivo monetario como parte de un canje de deuda, según las fuentes. Una operación de gestión de pasivos con una operación de recompra para obtener hasta US$ 5.000 millones para cubrir las amortizaciones de enero utilizando bonos de importadores como garantía, y un canje de deuda por educación, similar al canje de deuda de Ecuador, también se encuentran entre las opciones. Las ideas incluyen una operación de recompra que se utilizaría para dar a los inversores un incentivo monetario como parte de un canje de deuda, según las fuentes. Una operación de gestión de pasivos con una operación de recompra para obtener hasta US$ 5.000 millones para cubrir las amortizaciones de enero utilizando bonos de importadores como garantía, y un canje de deuda por educación, similar al canje de deuda de Ecuador, también se encuentran entre las opciones.

(...) Argentina podría recurrir a los mercados ahora, especialmente dada la incesante demanda de activos de alto rendimiento de los mercados emergentes. Sin embargo, el gobierno espera una compresión de entre 100 y 150 puntos básicos en la curva de rendimiento, según fuentes familiarizadas con los planes, para que los costos se acerquen al 7% u 8% que pagan las empresas más grandes del país.

El apetito por la deuda argentina ha sido evidente en las últimas semanas. Empresas y provincias han vendido más de US$ 4.000 millones en bonos en dólares desde las elecciones del 26/10, en comparación con tan solo US$130 millones en los 3 meses previos a la votación, según datos recopilados por Bloomberg.

Endeudamiento

Y hay más en camino. La compañía de petróleo y gas Vista Energy busca acceder a los mercados el miércoles, y se dice que prácticamente todas las provincias están considerando emitir pronto. La provincia de Santa Fe está celebrando reuniones con inversores antes de una venta de deuda planificada, y se dice que Chubut también está trabajando en un acuerdo. Si Argentina liquida con éxito sus bonos 2029 y 2030, incluso títulos más riesgosos como Chaco podrían entrar al mercado, agregó la fuente.

(…) Incluso en medio del renovado optimismo, persisten las dudas. Argentina, según algunos analistas, aún debe aumentar sus reservas de dólares, para lo cual necesita modificar el régimen cambiario que Caputo y Milei se han comprometido a mantener.

El economista de Barclays, Ivan Stambulsky, y el estratega Jason Keene dijeron en un informe esta semana que incluso si el país logra un repo para cubrir los pagos de enero, realiza una licitación de bonos con vencimiento en 2029 y 2030 y recupera el acceso al mercado, todavía necesita compras "considerables" de dólares. (…)".

En este contexto, un muy reveleador posteo de Diego Giacomini, economista otrora cercano a Javier Milei:

"Modelo que funciona a deuda en dólares para sólo mantener el ancla cambiaria y ver si baja la inflación: 1) no entra un mango de inversión de Portfolio salvo Bessent; 2) el FMI + OI ponen usd18.000 MM y ni un mango más; 3) privados se endeudan por usd17.700 MM; 4) IED negativa."

Embed Modelo que funciona a deuda en dólares para sólo mantener el ancla cambiaria y ver si baja la inflación: 1) no entra un mango de inversión de Portfolio salvo Bessent; 2) el FMI + OI ponen usd18.000 MM y ni un mango más; 3) privados se endeudan por usd17.700 MM; 4) IED negativa. pic.twitter.com/wGnDWVjje5 — Diego Giacomini (@GiacoDiego) December 3, 2025

-----------

