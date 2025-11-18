La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aprovechó la reciente baja del riesgo país argentino para lanzar una emisión de deuda internacional por US$ 600 millones, según informó el Gobierno porteño. La colocación se decidió en momentos de mayor optimismo en los mercados internacionales y responde a una estrategia financiera para hacer rollover de vencimientos pendientes.
ROLLOVER EXITOSO
CABA volvió a emitir deuda: US$ 600 millones, tasa conveniente y un plazo que le da respiro a Macri
La Ciudad aprovechó la baja del riesgo país y colocó deuda a través de importantes bancos internacionales. Recibió ofertas por US$ 1.700 millones.
El ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de la Ciudad, Gustavo Arengo, esribió en sus redes:
Deuda y Tasa de interés
La colocación se estructuró en dos tramos: uno dirigido a inversores institucionales internacionales, que representaría entre US$ 400 millones y US$ 500 millones, y otro segundo tramo pensado para inversores minoristas que ya poseen el bono CABA con vencimiento en 2027.
La tasa a la que se cerró la licitación fue de 7,8% y el bono Serie 13 del Bono Tango tiene una extensión de 7 años, lo cual le da bastante respiro al gobierno macrista.
Para llevar a cabo la operación, la Ciudad contrató a bancos internacionales de peso: Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank y Santander.
La baja del riesgo país abrió una ventana a la deuda
La decisión de emitir deuda en dólares responde claramente a la caída del riesgo país argentino, que recientemente descendió a niveles cercanos a los 600 puntos. Este entorno permite a los gobiernos locales conseguir financiamiento en condiciones más favorables y reasignar vencimientos antiguos.
CABA ve en esta emisión una oportunidad para “hacer rollover” de sus obligaciones sin asumir costos insostenibles. El gobierno porteño declaró que recibió ofertas por US$ 1.700 millones, casi el triple de lo que emitió.
A pesar del contexto favorable, no todos miran con buenos ojos la maniobra. Algunos analistas advierten que depender de deuda en dólares sigue exponiendo a la Ciudad al riesgo cambiario, especialmente en un país con alta volatilidad económica.
El regreso de la Ciudad al mercado internacional no solo refleja una estrategia financiera concreta, sino también una señal: los gobiernos subnacionales argentinos ven una ventana en la recomposición de la confianza de los inversores. Si esta emisión tiene éxito, podría marcar el comienzo de una ola de nuevas colocaciones por parte de otras jurisdicciones.
Córdoba había emitido US$ 725 millones a mitad de año a una tasa de 9,75%, con un riesgo país por debajo de los 700 puntos básicos. Según publicó Infobae, fuentes le confirmaron que Santa Fe y Chubut podrían emitir deuda por hasta US$ 800 millones y hasta US$ 1.000 millones, respectivamente, antes de fin de mes.
