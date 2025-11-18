CABA volvió a emitir deuda: US$ 600 millones, tasa conveniente y un plazo que le da respiro a Macri

Para llevar a cabo la operación, la Ciudad contrató a bancos internacionales de peso: Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank y Santander.

La baja del riesgo país abrió una ventana a la deuda

La decisión de emitir deuda en dólares responde claramente a la caída del riesgo país argentino, que recientemente descendió a niveles cercanos a los 600 puntos. Este entorno permite a los gobiernos locales conseguir financiamiento en condiciones más favorables y reasignar vencimientos antiguos.

CABA ve en esta emisión una oportunidad para “hacer rollover” de sus obligaciones sin asumir costos insostenibles. El gobierno porteño declaró que recibió ofertas por US$ 1.700 millones, casi el triple de lo que emitió.

A pesar del contexto favorable, no todos miran con buenos ojos la maniobra. Algunos analistas advierten que depender de deuda en dólares sigue exponiendo a la Ciudad al riesgo cambiario, especialmente en un país con alta volatilidad económica.

El regreso de la Ciudad al mercado internacional no solo refleja una estrategia financiera concreta, sino también una señal: los gobiernos subnacionales argentinos ven una ventana en la recomposición de la confianza de los inversores. Si esta emisión tiene éxito, podría marcar el comienzo de una ola de nuevas colocaciones por parte de otras jurisdicciones.

Córdoba había emitido US$ 725 millones a mitad de año a una tasa de 9,75%, con un riesgo país por debajo de los 700 puntos básicos. Según publicó Infobae, fuentes le confirmaron que Santa Fe y Chubut podrían emitir deuda por hasta US$ 800 millones y hasta US$ 1.000 millones, respectivamente, antes de fin de mes.

