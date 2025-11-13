La deuda con tarjeta encendió alarmas en el Congreso: más de 20 billones de pesos impagos

Un fenómeno que preocupa a nivel nacional

El último relevamiento del Banco Central de la República Argentina confirmó que el stock de deuda con tarjetas creció 55% real —es decir, descontando la inflación— entre julio de 2024 y julio de 2025.

En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y La Pampa encabezan el ranking de deuda por habitante, con promedios que van desde $1,2 millones a $580 mil. En el otro extremo, Chaco, Formosa y La Rioja registran las cifras más bajas, con montos que oscilan entre $119 mil y $172 mil por persona.

Para la politóloga Mara Pegoraro, del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, el uso de la tarjeta “ya no se asocia al consumo extraordinario, sino a la necesidad de completar el costo de vida”.

“La gente paga servicios con efectivo y financia la comida o los medicamentos con la tarjeta. Eso explica por qué el 90% de los deudores tiene atrasos de apenas un mes: se paga lo mínimo para poder seguir comprando”, explicó.

Los riesgos del crédito como herramienta de subsistencia

El economista Amílcar Collante advirtió al portal Chequeado, que, si bien el crédito es una herramienta normal en cualquier economía, “el problema aparece cuando los intereses superan ampliamente el crecimiento de los salarios”.

Según estimaciones del especialista, uno de cada cinco pesos de los ingresos familiares se destina hoy al pago de deudas financieras, lo que limita el consumo y agrava la situación de los hogares con menor poder adquisitivo.

“Mientras la inflación era alta, muchos pensaban que las cuotas se licuaban. Hoy ocurre lo contrario: las tasas suben, los salarios se estancan y la carga de la deuda se vuelve insostenible”, explicó Collante.

Frente a este escenario, Bianchetti pidió al Gobierno nacional implementar medidas de contención:

“Es fundamental acompañar a quienes cumplen. Si el crédito se vuelve impagable, termina afectando a todo el sistema financiero”.

El debate sobre el endeudamiento llegó así al Congreso en un momento de caída del consumo y pérdida del poder de compra, con millones de familias que dependen del crédito para poder llegar a fin de mes.

