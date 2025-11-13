Bronca en el Congreso por la ausencia del ministro Lugones: La drástica decisión que tomaron los diputados

Las críticas al Ministerio de Salud y a Mario Lugones

La presidenta de la comisión, Mónica Fein, informó que el Ministerio de Salud había enviado respuestas por escrito a las 29 preguntas formuladas por los legisladores, pero advirtió que los informes “no reemplazan la obligación de los funcionarios de dar explicaciones en persona”.

Entre las respuestas remitidas, la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) destacó que la Dirección de Epidemiología creó un nuevo sistema de vigilancia denominado “infección por exposición a medicamento contaminado” para registrar casos similares en el futuro.

Sin embargo, los diputados opositores consideraron insuficiente el material. “Hay 124 fallecidos y el Ministerio tiene que estar presente. Los descargos por escrito no alcanzan”, cuestionó Christian Castillo (FIT).

Debate sobre controles sanitarios

El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, expresó preocupación por una disposición reciente del Ministerio que flexibiliza controles sobre medicamentos importados. “No podemos importar sin verificar la calidad, porque eso va en contra del trabajo que hace esta comisión”, advirtió.

Por su parte, el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) fue más enfático:

“Los funcionarios tienen que dar la cara. No se puede responder con 26 páginas de papeles a una tragedia que dejó más de cien muertos”.

Nueva citación en el Congreso

Tras el debate, la comisión resolvió volver a citar a Lugones y a los titulares de ANMAT e INAME para el próximo jueves 20 de noviembre a las 10. La convocatoria será bajo apercibimiento formal, en caso de que vuelvan a ausentarse.

El objetivo de los legisladores es que los funcionarios brinden precisiones sobre las medidas adoptadas para evitar nuevos casos de intoxicación con fentanilo adulterado y sobre los mecanismos de control sanitario en todo el país.

