AySA y la privatización: Nuevas modificaciones incorporan el corte de agua por atraso en el pago

El Gobierno remarcó que durante la revisión técnica del marco regulatorio detectó errores materiales en la normativa vigente, especialmente en el régimen tarifario relacionado con los "cargos por construcción". Esos errores, argumenta el DNU en sus considerandos, alteraban la lógica histórica del sistema y generaban inconsistencias en la facturación entre usuarios medidos y no medidos.

De este modo, el nuevo marco regulatorio aprobado por el DNU 805/2025 integra todas las modificaciones hechas en los últimos meses, incluyendo los cambios que introdujo el Decreto 493/2025, que había ampliado el área de cobertura, actualizado normas técnicas y dejado preparados varios aspectos del servicio para la futura administración privada. Entre ellos, la habilitación a los cortes de suministro en caso de deuda del cliente.

La privatización de AySA

Vale recordar que AySA fue declarada "sujeta a privatización" por la Ley 27.742 (Ley Bases) del año pasado, y este agosto último, el Ministerio de Economía puso en marcha la privatización mediante la Resolución 1198/25.

Con esa resolución, se había dispuesto la venta del 90% de las acciones de la compañía al sector privado, que debe completarse en un plazo de ocho meses, es decir a más tardar en abril de 2026.

Economía precisó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar a un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, definir la venta en el plazo de ocho meses y llevar a cabo todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.

