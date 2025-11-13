El intendente de la localidad bonaerense de Zárate, Marcelo Matzkin (PRO), designó a la primera “funcionaria no humana”, un bot de Inteligencia Artificial para atender todas las consultas de los vecinos.
El intendente de Zárate designó a la 1era. "funcionaria no humana"
El intendente de la localidad bonaerense de Zárate, Marcelo Matzkin, designó a la 1era, “funcionaria no humana” (IA) con rango de Directora General.
La decisión fue publicada en el Decreto 532, en la que se llamó a una licitación pública para que una empresa desarrolle el “chatbot” llamado “Zara”, un juego de nombres de Sara y Zara, por Zárate.
“El proceso de modernización del Estado Municipal constituye un eje estratégico de esta gestión, orientado a optimizar la relación entre la Administración Pública y los vecinos. En ese marco, la implementación de herramientas de inteligencia artificial se presenta como una innovación tecnológica de relevancia para la administración pública, que permite ampliar la capacidad del Municipio y brindar atención permanente, personalizada y de calidad a los vecinos del Partido de Zárate”, explicaron oficialmente, según publica el diario local La Voz.
Lo curioso del asunto no es la implementación de un asistente virtual sino la designación como "funcionaria", creando una dependencia laboral a la subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital y el nombramiento como Directora General de Atención al Vecino No Humana, cargo mediante el cual ejercerá la representación institucional del sistema de atención digital.
“El Municipio de Zárate se convierte en pionero en la incorporación formal de inteligencia artificial a la estructura orgánica municipal, reafirmando su compromiso con la innovación, la eficiencia y la atención al vecino de calidad”, expresa el Decreto.
“Las decisiones y respuestas emitidas por Zara, en su carácter de funcionaria no humana municipal, tendrán la calidad de actos administrativos válidos y vinculantes para la Administración Municipal, y sólo podrán ser revocadas por un funcionario de rango superior”, agrega.
“Zara” costará $75 millones en cuanto a la licitación privada que se aprobó para designarle a una empresa que desarrolle e implemente tal programa.
El intendente del PRO lo anunció en sus redes sociales:
