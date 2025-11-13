El intendente de Zárate designó a la 1era. "funcionaria no humana"

“Las decisiones y respuestas emitidas por Zara, en su carácter de funcionaria no humana municipal, tendrán la calidad de actos administrativos válidos y vinculantes para la Administración Municipal, y sólo podrán ser revocadas por un funcionario de rango superior”, agrega.

“Zara” costará $75 millones en cuanto a la licitación privada que se aprobó para designarle a una empresa que desarrolle e implemente tal programa.

El intendente del PRO lo anunció en sus redes sociales:

