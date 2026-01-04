El próximo viernes 09/01 la Argentina deberá pagar US$4.200 millones de deuda. US$2.567 millones corresponden a los bonos Globales, de legislación extranjera, mientras que los restantes US$1.649 millones son de los Bonares, bajo ley local. El monto de cancelación de los primeros deberá depositarse el 08/01 en una cuenta del Bank Of New York Mellon. Al cierre de esta nota, el Tesoro, bajo la conducción del ministro de Economía, Luis Caputo, no tenía los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos. “Eso lo va a resolver el ministro Caputo”, dijo Javier Milei cuando fue consultado sobre de dónde saldrán las divisas para saldar las obligaciones. Si bien evitó responder la pregunta, el Presidente descartó cualquier riesgo de default. “Argentina va a pagar”, le dijo a radio Mitre, algo que en el mercado dan por descontado.
Trump deja a Milei con las ganas, Caputo pasa la gorra y el Gobierno acentúa el perfil autoritario
Tras la caída de Maduro, Donald Trump le bajó el pulgar a María Corina Machado, y desplanta a Milei. Dólares se buscan para pagar deuda. Más poder a los espías.
El Tesoro tenía al 31/01 unos US$1.800 millones en sus arcas, monto que subió o bajó en los días previos en la medida que pudo comprar divisas o las tuvo que vender para sostener un tipo de cambio en $1.450. El 01/01 entró en vigencia el nuevo esquema de flotación con las bandas cambiarias actualizándose al ritmo de la inflación con rezago de 2 meses. En la primera rueda bajo este esquema, este viernes 02/01, el Tesoro dejó correr la cotización, hasta los $1.475, pero volvió a intervenir en el mercado con ventas netas de entre US$150 millones y US$200 millones, según publicó la agencia Bloomberg.
Esto dejaría al Tesoro con unos US$1.600 millones, por lo que necesitaría otros US$2.600 millones para hacer el pago del 09/01. En la cuenta del Palacio de Hacienda entran los US$706.885.298,49 que deben ingresar hasta el 06/01 por la privatización de las 4 centrales hidroeléctricas del complejo Comahue en la patagonia. Para conseguir lo restante, Caputo abrió la convocatoria a los bancos para la colocación de deuda de corto plazo (REPO) con los que buscaría al menos unos US$1.500 millones para completar el pago. Caputo desechó la posibilidad de colocaciones en Wall Street luego de que la 1ra licitación en dólares en la plaza doméstica después de 8 años resultara decepcionante en términos de montos (US$910 millones) y tasa de interés (9,26%).
Desde el Palacio de Hacienda dejaron trascender que el REPO ya está cerrado con los bancos JP Morgan, Bank of America, Santander y BNP Paribas. Pero aún si no se concretara esa operación queda el reaseguro del swap de monedas que concedió el Tesoro de USA, del que ya se activaron unos US$2.300 millones. El gran salvavidas que Donald Trump le dio a Javier Milei cuando el programa económico se hundía previo a las elecciones es, entre otros, uno de los motivos de la sobreactuación del gobierno libertario respecto de la incursión militar de USA en Venezuela para derrocar al dictador Nicolás Maduro. Además del festejo por parte de Milei y otros funcionarios, el Ejecutivo se apuró a anunciar restricciones para que cualquier colaborador del régimen chavista ingrese al país.
La medida fue adoptada por Migraciones, que está en la órbita del ministerio de Seguridad, cuyo control político lo sigue teniendo Patricia Bullrich. La actual senadora aprovechó la detención de Maduro para reflotar su no superada rivalidad con Horacio Rodríguez Larreta. El exjefe de Gobierno porteño cuestionó en un tuit la legalidad de la incursión estadounidense. Bullrich lo llamó “tibio” y lo acusó de “coincidir con kirchneristas”. Larreta le respondió con una foto suya de la época en la que militaba en la JP, corriente a la que también pertenecieron en la década del 70 Néstor y Cristina Kirchner.
USA desplegó una operación que terminó con la detención de Maduro y la de su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York, donde los acusan de diferentes delitos vinculados al narcotráfico. La fiscal general de USA, Pam Bondi, enumeró los cargos: “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra USA”. En un posteo en redes sociales, agregó que los venezolanos “enfrentarán la ira de la justicia estadounidense”, olvidando que las leyes y los procedimientos están para limitar las reacciones emocionales y arbitrarias de las autoridades.
En distintos mensajes, el gobierno argentino insistió en que con la salida de Maduro del poder se permita la asunción de Edmundo González Urrutia, quien fue el legítimo ganador de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, según se desprenden de las copias de las actas que su espacio político, liderado por la ahora premio Nobel de la Paz Marina Corina Machado, publicó en la noche del conteo y que demostraban una amplia ventaja sobre Maduro, quien sin embargo se proclamó vencedor y asumió un nuevo mandato sin haber mostrado la documentación que avalaba su supuesto triunfo.
Sin embargo, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump no sólo le bajó el precio a Machado (quién se quedó con el premio que él anhelaba por su intervención en el proceso de paz en Gaza) al asegurar que ella no gozaba de “respeto” entre los venezolanos, sino que anticipó que será USA el que gobernará el país caribeño hasta que estén dadas las condiciones para la transición, para lo que no puso ningún tipo de plazo. Por otro lado, el indisimulado interés que Trump mostró por la explotación petrolera en Venezuela abrió sospechas sobre la real vocación de la administración republicana para el restablecimiento del orden institucional del país.
Incluso Trump dejó abierta la posibilidad de que se le permita a la vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez, ejercer como reemplazo “si hace lo que nosotros queremos”, además de que admitió conversaciones con ella. Rodríguez, que reclamó por la liberación de Maduro, quedó habilitada por parte del Supremo Tribunal de Justicia para asumir todas las atribuciones del Presidente.
Delcy y su hermano Jorge Rodríguez son señalados como el ala dialoguista del chavismo, en oposición a los halcones que lidera el ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello, un militar que fue mano derecha de Hugo Chávez. Un posible pacto entre Trump y los Rodríguez podría generar un malestar entre las bases de Machado y Urrutia, a pesar de que estos habían sido promotores de la intervención estadounidense. A esto se le suma la porción de la sociedad que rechaza la intervención. Todo configura un escenario impredecible.
La caída de Maduro coincide con la promesa de Milei de liderar un bloque de derecha regional “contra el socialismo”, que no es otra cosa que una ofrenda a Trump. La operación en Venezuela ya genera distintos alineamientos. El sector de Izquierda, que integran Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheimbaum (México), Yamandú Orsi (Uruguay) y Gustavo Petro (Colombia) rechazaron la intervención. Por derecha, Milei, Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y el electo José Antonio Kast (Chile) celebraron la caída de Maduro.
Trump ya amenazó a Sheimbaum y Petro con alguna medida similar a la de Venezuela al señalarlos por la fuerte presencia del narcotráfico en sus países. El bloque que pretende liderar Milei podría funcionar como un factor de presión en favor de Washington.
Milei, por su parte, insinúa una profundización de su perfil autoritario a partir de la reforma por decreto del sistema de Inteligencia que incluye como medida alarmante facultar a los agentes de la SIDE para que puedan detener a supuestos sospechosos, además de darle carácter “encubierto” de las actividades de Inteligencia y ordenar que los organismos del Estado realicen tareas de “contrainteligencia”. La oposición denunció que la reforma ampliará la capacidad del Gobierno para espiar y perseguir a opositores y a cualquier voz disonante para la Casa Rosada, por ello buscan anular el DNU en el Congreso. Para intentarlo deberán esperar hasta febrero cuando Milei convoque a una prórroga de las sesiones extraordinarias.
