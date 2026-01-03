Final del chavismo y transición en Venezuela 26 años después

Según la biografía en Wikipedia, su pensamiento base está en el concepto denominado el 'Árbol de las 3 Raíces', que toma de inspiración

la raíz bolivariana (por Simón Bolívar),

la raíz zamorana (por Ezequiel Zamora) y

la raíz robinsoniana (por Samuel Robinson, pseudónimo de Simón Rodríguez).

Su aproximación inicial a la izquierda fue a través del historiador y antropólogo José Esteban Ruiz Guevara.

Luego él incorporó ideas de Fidel Castro Ruz, quien le trasladó conceptos de Karl Marx, Vladímir Lenin, Che Guevara, Antonio Gramsci, etc.

Pero Chávez se dijo "cristiano" y llamó "socialista2 a Jesús de Nazaret.

maduro chavez

Contradicciones

Él dijo haber leído cuando era cadete militar el 'Libro Rojo', de Mao Zedong; y '¿Qué hacer?' y 'El Estado y la Revolución' de Vladimir Lenin.

Pero en 1998, Chávez negó ser socialista y aseguró defender un proyecto más allá del socialismo y el capitalismo.

Y él llegó a Presidente defendiendo la '3ra. Vía', y se declaró admirador del británico Tony Blair.

Se dijo que el nacionalista argentino Norberto Ceresole, negacionista del Holocausto y asesor del dictador peruano Juan Velasco Alvarado, colaboró con Hugo Chávez durante la campaña presidencial de 1998.

Recien en 2004, afirmó tener "aproximaciones al pensamiento socialista y progresista".

Pero aquel año Chávez manifestó que no era comunista, sino "nacionalista, revolucionario, bolivariano".

De todos modos, en 2005 comenzó la idea del "socialismo del siglo 21", idea del sociólogo alemán Heinz Dieterich Steffan.

Sin embargo, Dieterich rompió con Chávez.

En 2007, Chávez rechazó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tomara las banderas del marxismo-leninismo pero él se declaró marxista en 2010.

Por otro lado, Chávez afirmó que su idea de socialismo aceptaba la propiedad privada, mientras no "degenere en la acumulación egoísta", aunque reivindicó la hegemonía de la propiedad social.

¿Quién sabe qué pensaba Chávez realmente?

Embed US military and clandestine operations in foreign countries since WWII:



Venezuela: 2026

Iran: 2025

Haiti: 2004

Iraq: 2003-present

Iraq: 2003

Afghanistan: 2001

Macedonia: 2001

Yugoslavia: 1999

Iraq: 1998

Afghanistan: 1998

Sudan: 1998

Liberia:… pic.twitter.com/4UHNwkGD5N — InsightSphere (@InsightSphere1) January 3, 2026

La Gran Estafa

La suerte de Nicolás Maduro quedó echada en la estafa electoral de 2024 porque su derrota -que ocultó con un fraude- demostró que ya era impopular.

Resultaba insostenible que un régimen basado en el populismo pudiera mantenerse en el poder cuando era impopular. En ese momento debió activar una transición, a la que se opuso.

Dato para la Argentina: Maduro sólo pudo permaneceer en el gobierno porque la oposición estaba dividida y desorganizada.

En mayo 2025, él obtuvo el control de todas las gobernaciones, excepto la de la pequeña y rural Cojedes, y una abrumadora mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional. Pero todos conocían que no lo había conseguido en elecciones transparentes. Carece de sentido ocultar la realidad.

Cuando Donald Trump le concedió a Chevron Corp. la posibilidad de reanudar la producción de petróleo en Venezuela, a pesar de las sanciones, él lo interpretó como una 'luz verde'. Grave error.

Los resultados de mayo 2025, al igual que los de julio de 2024, no reflejaban una popularidad del Gobierno sino la desilusión de la ciudadanía con un sistema electoral corrompido. Más del 70% del electorado se ausentó de las urnas, y Maduro festejó quedarse con un bastión histórico de la oposición como Maracaibo.

¿Por qué los militares nunca intentaron derrocar a Maduro?

En parte, porque los jefes fueron incorporados a la mesa de la corrupción, además de gozar de privilegios.

Pero la FAN no impidió el acoso de USA ni las acciones encubiertas. Tampoco el final con captura incluida de Nicolás Maduro.

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas

Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos

2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo