Donald Trump ha comunicado desde su red social Social Truth: "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump".
EXTREMA TENSIÓN
Donald Trump anuncia que ha capturado a Nicolás Maduro y se lo llevó de Venezuela
Donald Trump afirma que ha capturado a Nicolás Maduro y lo ha extraído de Venezuela junto a su mujer luego de un ataque a gran escala contra Venezuela.
Esto supone que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ya se encuentran en una instalación militar estadounidense fuera de Venezuela.
En Venezuela, luego de las 02:00 de este sábado 03/01, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira. Esto fue provocado por un ataque con misiles de USA. Los impactos provocaron detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.
Las explosiones se han reportado en:
- Escuela naval
- Fuerte Tiuna
- La Carlota
- Meseta de Mamo
- Casco Histórico
- Cuartel de la Montaña
- Baruta
- Higuerote
- El Hatillo
- Charallave
- Carmen de U
Gustavo Petro
“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales”, continuó.
“El gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil. El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos (...)”.
“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, complementó.
Nicolás Maduro
El 01/01/2026 durante una entrevista concedida al periodista español Ignacio Ramonet y transmitida por el canal estatal VTV, Nicolás Maduro optó por respuestas evasivas ante preguntas directas sobre el bombardeo de USA a instalaciones portuarias de Venezuela.
Al ser interrogado sobre si confirmaba o negaba el ataque, el mandatario respondió a Ramonet: "Eso puede ser un tema que conversemos en unos días".
Maduro enfatizó que el sistema defensivo nacional "ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios".
Luego él aseguró que "nuestro pueblo está seguro y en paz".
Maduro evitó condenar la acción como agresión o violación de soberanía.
Analistas en redes sociales interpretaron el silencio oficial como una estrategia para evitar una escalada en un momento de tensión máxima.
Maduro afirmó que Venezuela está lista para un "acuerdo de combate" contra el narcotráfico "donde quieran y cuando quieran", y extendió la oferta a Trump a temas como inversiones petroleras estadounidenses y migración.
"Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos", dijo Maduro mientras conducía una camioneta blindada junto al entrevistador Ramonet y Cilia Flores, y quien aún era el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez.
Maduro: "Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros".
También aprovechó la entrevista para aclarar que había mantenido "una sola conversación" con Trump.
"Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (…) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores".
--------------------
Más noticias en Urgente24
Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...
Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."
Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas
Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos
2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo