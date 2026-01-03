Donald Trump anuncia que ha capturado a Nicolás Maduro y se lo llevó de Venezuela

“El gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil. El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos (...)”.

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, complementó.

Embed Balance confirmado hasta el momento: pic.twitter.com/Tt9JdoyfKr — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Nicolás Maduro

El 01/01/2026 durante una entrevista concedida al periodista español Ignacio Ramonet y transmitida por el canal estatal VTV, Nicolás Maduro optó por respuestas evasivas ante preguntas directas sobre el bombardeo de USA a instalaciones portuarias de Venezuela.

Al ser interrogado sobre si confirmaba o negaba el ataque, el mandatario respondió a Ramonet: "Eso puede ser un tema que conversemos en unos días".

Maduro enfatizó que el sistema defensivo nacional "ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios".

Luego él aseguró que "nuestro pueblo está seguro y en paz".

Maduro evitó condenar la acción como agresión o violación de soberanía.

Analistas en redes sociales interpretaron el silencio oficial como una estrategia para evitar una escalada en un momento de tensión máxima.

Maduro afirmó que Venezuela está lista para un "acuerdo de combate" contra el narcotráfico "donde quieran y cuando quieran", y extendió la oferta a Trump a temas como inversiones petroleras estadounidenses y migración.

"Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos", dijo Maduro mientras conducía una camioneta blindada junto al entrevistador Ramonet y Cilia Flores, y quien aún era el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez.

Maduro: "Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros".

También aprovechó la entrevista para aclarar que había mantenido "una sola conversación" con Trump.

"Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (…) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores".

