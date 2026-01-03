1 mes de preparación para detener a Nicolás Maduro y pedirán 4 cadenas perpetuas

Una vez finalizados los preparativos, la operación se pospuso debido a la falta de nubosidad sobre Caracas, lo que aumentaba el riesgo de detección prematura de las fuerzas estadounidenses.

En la noche del 2 al 3 de enero, el cielo se encapotó.

Trump ordenó que comenzara la operación.

Embed Esta es la primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico. pic.twitter.com/HZud10rrGa — Federico Alves, Econ. (@federicoalves) January 3, 2026

El ataque

Más de 150 aviones de combate y reconocimiento, incluidos cazas F-35 y bombarderos estratégicos B-1, comenzaronn a despegar desde 20 bases y portaaviones.

Helicópteros CH-47 Chinook y CH-53 Sea Stallion del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales se movilizaron rápidamente para transportar un equipo de captura.

Este equipo está compuesto por miembros de la Fuerza Delta del Ejército y de las fuerzas de seguridad del Departamento de Justicia. Oficialmente se trataba de una operación para detender a 2 personas: Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Los helicópteros sobrevolaron el mar a una altitud aproximada de 30 metros.

Al acercarse a Caracas, las aeronaves atacaron las bases de defensa aérea del puerto de La Guaira y de los aeropuertos de La Carlota e Higuerota, que protegen la capital venezolana, para asegurar el paso del equipo de interceptación.

Los helicópteros abrieron fuego. Uno resultó dañado y regresó al portaaviones. Las posiciones de fuego fueron neutralizadas por el fuego de respuesta de los helicópteros.

El equipo de asalto se infiltró en la residencia. Aviones estadounidenses controlaron el cielo y aviones de reconocimiento monitorearon la situación en tierra. Las fuerzas especiales capturaron a Maduro y Flores en su dormitorio.

Durante la retirada, el equipo de captura mantuvo un tiroteo. Una aeronave y un dron lanzaron ataques aéreos. El equipo, junto con Maduro, abordó un helicóptero y se marchó. No hubo "bajas permanentes" entre las tropas estadounidenses (varios resultaron heridos).

Helicópteros aterrizaron en la cubierta del buque de desembarco Iwo Jima de la Armada estadounidense. Maduro estaba esposado, con auriculares y gafas opacas. El Iwo Jima se dirigió a la base estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

Desde allí, Maduro y su esposa serán trasladados en avión del FBI a Nueva York para ser juzgados por narcoterrorismo.

Embed Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

05/01/2026

Según la fiscal general de USA, Pamela Bondi, Maduro y su mujer comparecerán ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York en breve.

Según la cadena de cable NewsNation, cercana al trumpismo, esto podría ocurrir el lunes 05/01.

Trump afirmó que estaban en un buque (Iwo Jima).

La Fiscalía pediría para Maduro hasta 4 cadenas perpetuas en total por 4 cargos:

participación en una conspiración relacionada con actividades narcoterrorismo;

el contrabando de cocaína a USA;

almacenamiento de ametralladoras y artefactos explosivos;

una conspiración para utilizar dichas armas contra USA.

Según informes de los medios de comunicación, los militares supuestamente no notaron los ataques estadounidenses iniciales, ya que los sistemas de respuesta estaban desactivados y los sistemas de defensa aérea no respondieron al fuego.

Las instalaciones afectadas incluían una base militar, el puerto principal y la infraestructura de transporte de gas, aunque, según evaluaciones preliminares, los ataques no afectaron a las instalaciones petroleras.

-----------------------

