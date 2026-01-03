"Vamos a gobernar Venezuela": Donald Trump, la captura de Nicolás Maduro y la épica en duda

Trump dijo que las compañías petroleras estadounidenses gastarán miles de millones de dólares en Venezuela para arreglar su infraestructura petrolera.

Trump se refirió a una "alianza" entre Venezuela y USA, que, según él, haría a los venezolanos "ricos, independientes y seguros". Por supuesto, esta alianza se logró mediante un cuestionable derrocamiento de un gobierno.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata", dijo Trump, sugiriendo una ocupación. Estados Unidos ya lo ha hecho antes, en Alemania, Japón, Irak, Afganistán, Vietnam, Corea del Sur. Pero la historia es accidentada.

Las dudas

Cualquiera sabe que helicópteros volando a baja altura son un blanco sencillo de cualquier artillería, aún cuando sea ineficiente como la venezolana.

Para muchos, la detención y extradición de Nicolás Maduro es un relato de ficción similar al que hicieron los chavistas con la fuga de los opositores venezolanos de la Embajada argentina en Caracas.

La idea de que Diosdado Cabello pudo ocultarse y Nicolás Maduro no pudo resulta inverosímil.

Aún cuando Maduro ya es muy impopular es complicado iniciar una transición sin el oficialismo.

El chavismo es un fracaso: el PBI por habitante de Venezuela en 2025 es el mismo de 1945. 8 decadas perdidas. Pero los militares tienen el poder. Y hay millones de armas distribuidos entre la población civil. Todo es más complejo de lo que imagina Trump.

Conocer la verdadera historia es clave para evaluar lo que vendrá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2007488626225987933&partner=&hide_thread=false From President Trump… pic.twitter.com/XOR750D3w4 — Dan Scavino (@Scavino47) January 3, 2026

La detención de Maduro

El representante Carlos Giménez (republicano por Florida) se enteró de que Nicolás Maduro había sido capturado cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, lo llamó a las 04:27 a. m. para decirle: "Lo tenemos", relató el legislador en una entrevista.

"Sabía de quién estaba hablando", dijo Giménez, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien dijo que no tenía ningún conocimiento previo sobre la operación.

Giménez también afirmó, sin entrar en detalles, que Rubio afirmó que el líder venezolano estaba rodeado de agentes de seguridad cubanos y que "no les fue bien".

El legislador afirmó que el presidente Trump tomó la decisión correcta al autorizar la captura de Maduro y que la acción envió una fuerte señal a otros regímenes, especialmente al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

"Estoy seguro de que Díaz-Canel ahora está reconsiderando su situación: ¿qué tan seguro está? No digo que estemos haciendo nada al respecto... Esto es una demostración de la capacidad y la habilidad de Estados Unidos, y cuando se tiene la voluntad de usarlas, se pueden obtener resultados realmente positivos", dijo Giménez.

Él también especuló que Estados Unidos estaba negociando con los líderes restantes de Venezuela, "posiblemente la vicepresidente", porque "creo que la principal preocupación en este momento es la seguridad, y no queremos una guerra civil dentro de Venezuela. Queremos que sea lo más pacífica posible".

DONALD TRUMP_VENEZUELA_AFP El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con (de izq. a der.), el director de la CIA, John Ratcliffe, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla con la prensa después de las acciones militares de USA en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 03/01/2026. FOTO: JIM WATSON / AFP

Republicanos

Algunos correligionarios republicanos del presidente Trump se han quejado de lo que consideran una Casa Blanca demasiado centrada en las intervenciones extranjeras en detrimento de los desafíos internos. Sin embargo, el partido se alineó en gran medida con él tras la operación para destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Un dictador malvado y narcoterrorista ha caído, creando un camino hacia la libertad para el maravilloso, altamente inteligente y trabajador pueblo de Venezuela”, dijo el senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), un sentimiento compartido por otros legisladores republicanos, incluyendo críticos ocasionales como el representante centrista Don Bacon (republicano por Nebraska).

El senador republicano John Curtis, de Utah, adoptó un tono diferente, condenando al régimen de Maduro y al mismo tiempo pidiendo una sesión informativa del Congreso sobre la operación.

Muchos demócratas calificaron la medida tomada la noche anterior de ilegal y criticaron a Trump por eludir al Congreso en lo que consideraron un acto de guerra. El representante Greg Casar (demócrata por Texas) exigió una votación inmediata sobre una resolución sobre poderes de guerra para detener nuevas acciones. "Trump no tiene derecho a llevarnos a una guerra con Venezuela. Esto es imprudente e ilegal", declaró.

La representante Jasmine Crockett (demócrata por Texas) agregó: “Trump prometió que no habría ‘nuevas guerras estúpidas’, pero está iniciando una con Venezuela sin la aprobación del Congreso”.

La representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien representa un distrito al norte de Miami, dijo que la destitución de Maduro fue una "buena noticia para mis amigos y vecinos" que huyeron de su gobierno. "Sin embargo, cortarle la cabeza a una serpiente es inútil si simplemente vuelve a crecer", dijo.

Imprecisiones de Trump

Al justificar la operación militar en Venezuela, Trump argumentó que Maduro envió miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos para aterrorizar a las comunidades estadounidenses.

A principios de este año, la propia agencia de inteligencia de Trump desmintió esa afirmación, al concluir que la banda no estaba controlada por el gobierno venezolano.

La acusación formal contra Maduro en Manhattan no refleja las acusaciones que Trump acaba de lanzar contra Maduro sobre sus vínculos con el Tren de Aragua.

Si bien el líder de la banda, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, es uno de los acusados, la acusación no parece vincularlo explícitamente con Maduro, sino que lo acusa de forma más general de colaborar con miembros del gobierno venezolano.

"Estábamos preparados para una 2da. ola" tras el primer ataque, dijo Trump, pero finalmente no fue necesario debido al éxito del primero.

Y añadió que USA estaba listo para hacerlo en el futuro si fuera necesario.

Lo que viene a continuación en cuanto al liderazgo venezolano no está claro, y Trump dijo que USA estará al mando hasta que haya una transición clara y segura. Lo recalcó 3 veces.

Trump pasó de hablar de la operación en Venezuela a hablar del crimen en Washington, afirmando falsamente que no ha habido asesinatos en Washington, DC, en los últimos 7 meses (y la Guardia Nacional sólo ha estado allí desde mediados de agosto): ¿¡...!?